Νίκος Αντωνακάκης: Σε θετικό κλίμα η συνάντηση για την αξιοποίηση του λιμενίσκου στις Γούρνες

Στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο Λ.Τ. Ηρακλείου, Γ. Βαρδαβά, το Δήμαρχο Χερσονήσου, Ζαχαρία Δοξαστάκη και τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ερασιτεχνών Αλιέων Γουρνών, στην οποία συμμετείχε και ο Νίκος Αντωνακάκης, πρώην Αντιπρόεδρος του ΟΛΗ και διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Βουλευτή Ηρακλείου, Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του Δημάρχου Χερσονήσου σχετικά με την ανάληψη πρωτοβουλιών, που έχουν ήδη ξεκινήσει από το πολιτικό γραφείο του Ηρακλειώτη Βουλευτή, για την αξιοποίηση και διαχείριση του λιμενίσκου της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο αντικείμενο και δεν θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τη λειτουργία μαρίνας που προβλέπεται στη σύμβαση παραχώρησης της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών.

Σήμερα, το αλιευτικό καταφύγιο είναι ουσιαστικά “ορφανό”, καθώς δεν διαθέτει φορέα διαχείρισης. Θα πρέπει να αποκτήσει άμεσα φορέα διαχείρισης, ώστε να μπορέσει να νομιμοποιηθεί και να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες παρεμβάσεις και να υλοποιηθούν τα απαραίτητα έργα υποδομής, όπως η εκβάθυνση - επέκταση και η αξιοποίηση του χερσαίου χώρου, ακόμη και η δημιουργία μιας μικρής ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.

Στόχος της συνάντησης εργασίας ήταν η ενημέρωση του Δημάρχου Χερσονήσου σχετικά με την παραπάνω πρωτοβουλία. Ο Δήμαρχος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόνισε τη διαχρονική προσήλωση του Δήμου Χερσονήσου σε θέματα λιμενικών υποδομών και αναγνώρισε την αναγκαιότητα παρεμβάσεων στο Λιμενίσκο της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών για την ανακούφιση των ανθρώπων της θάλασσας, που σήμερα, δυστυχώς, βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικά προβλήματα ελλιμενισμού και διαχείρισης των σκαφών τους.

Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι, η αξιοποίηση τόσο του θαλάσσιου όσο και του χερσαίου χώρου του λιμενίσκου της πρώην Αμερικανικής Βάσης των Γουρνών θα δώσει διέξοδο σε ένα αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί σε ολόκληρο το βόρειο τμήμα του νομού μας.

Κατά τη συνάντηση ο Νίκος Αντωνακάκης κατέθεσε πρόταση για την άμεση προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας, του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου και του Δήμου Χερσονήσου, ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς να συμβάλουν με την τεχνογνωσία τους στην ανάπτυξη και τη διαχείριση του συγκεκριμένου πρότζεκτ. Το παραπάνω ζήτημα, δεσμευτήκαν να μεταφέρουν αρμοδίως προς το αρμόδιο Υπουργείο, τόσο ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου όσο και ο Δήμαρχος Χερσονήσου σε συνάντηση που θα έχει στο αμέσως επόμενο διάστημα με το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλη Κουτουλάκη για τις λιμενικές υποδομές του Δήμου Χερσονήσου.

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