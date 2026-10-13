Γιώργος Μαζωνάκης: Αναφορές πως βρέθηκε και το αντίδοτο «Anexate» στον οργανισμό του

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Νέα στοιχεία προκύπτουν στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς, πέρα από τις τρεις ουσίες που είχαν ήδη απασχολήσει τις Αρχές, στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκεται πλέον και το Xanax.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Mega, η συγκεκριμένη ουσία προστίθεται στα δεδομένα που εξετάζονται από τους αρμόδιους επιστήμονες και τις δικαστικές Αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι συνέβη πριν από την πλασμαφαίρεση.

Την ίδια ώρα, οι δύο γιατροί που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού επιχειρούν, μέσω των δικηγόρων τους, να δώσουν εξηγήσεις για όσα συνέβησαν.

Οι τέσσερις ουσίες που εξετάζονται

Μέχρι σήμερα, η έρευνα είχε επικεντρωθεί στην προποφόλη, τη μιδαζολάμη και τη φλουμαζενίλη, η οποία κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Anexate.

Πλέον, στο μικροσκόπιο μπαίνει και το Xanax, με τις Αρχές να διερευνούν αν συνδέεται με τον θάνατό του. Όπως εξήγησε ο Δημήτρης Γαλαντέρης, η μιδαζολάμη χορηγείται κυρίως με ένεση και χρησιμοποιείται για καταστολή.

Αντίθετα, η αλπραζολάμη, που αποτελεί τη δραστική ουσία του Xanax, λαμβάνεται σε μορφή χαπιού και χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση αγχωδών διαταραχών.

Τα αναπάντητα ερωτήματα για την πλασμαφαίρεση

Στο επίκεντρο της επιστημονικής και δικαστικής έρευνας παραμένουν οι ιατρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις για το εάν είχε ληφθεί το ιατρικό ιστορικό του, ποια στοιχεία προέκυψαν από αυτό και ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν στο ιατρείο.

Παράλληλα, εξετάζονται όσα συνέβησαν τις ημέρες και τις ώρες πριν από την πλασμαφαίρεση, καθώς και ο ενδεχόμενος ρόλος του Xanax σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα.

Η αξιολόγηση των στοιχείων αναμένεται να συμβάλει στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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