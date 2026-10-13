ΣΔΠΗ: «Η κριτική είναι θεμιτή, όμως ο εκφοβισμός δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο»

Επεισοδιακό ήταν το παιχνίδι της Α2 Κατηγορίας ΕΠΣΗ μεταξύ Γαρίπα και Αστέρα Μυρτιάς, με το Φύλλο Αγώνα που συνέταξε ο διαιτητής κ. Σαμιωτάκης να είναι επιβαρυντικό για τους φιλοξενούμενους.

Με αφορμή τα όσα έγιναν στην αναμέτρηση, ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ηρακλείου πήρε θέση εκφράζοντας την ανησυχία του και τονίζοντας ότι «η κριτική είναι θεμιτή, όμως οι προσβολές, οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο».

Αναλυτικά ο Σύνδεσμος Διαιτητών αναφέρει στην τοποθέτησή του:

«Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ηρακλείου, με αφορμή τις δημόσιες διαμαρτυρίες και τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά διαιτητών, θεωρεί υποχρέωσή του να τοποθετηθεί με σαφήνεια.

Κάθε πιθανό διαιτητικό λάθος πρέπει να αξιολογείται από τα αρμόδια όργανα και, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Η κριτική είναι θεμιτή, όμως οι προσβολές, οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο.

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Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά που καταγράφονται στο επίσημο φύλλο αγώνα ΑΟ Γαρίπας – Αστέρας Μυρτιάς, σχετικά με απειλές και εξυβρίσεις και είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο, σύμφωνα με την καταγραφή του διαιτητή, γεγονότα που έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια της διαιτητικής ομάδας.

Ο Σύνδεσμος επιφυλάσσεται να διαβιβάσει το φύλλο αγώνα και κάθε σχετικό στοιχείο στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) και σε κάθε άλλο αρμόδιο όργανο.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: η παρέμβασή μας δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αλλά σε κάθε αγώνα στον οποίο τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των διαιτητών μας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, θα ενεργούμε θεσμικά, ζητώντας την εξέταση των περιστατικών και την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Οι διαιτητές μας δεν θα μείνουν μόνοι. Ο σεβασμός, η ασφάλεια και η αξιοπρέπειά τους είναι αδιαπραγμάτευτα»