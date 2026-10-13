Υπεγράφη η σύμβαση για τη νέα μονάδα νερού στον Τσούτσουρα – Έως 280 κ.μ. ημερησίως

Ένα σημαντικό έργο για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και τη διασφάλιση της παροχής νερού κατάλληλου για πόση στον Τσούτσουρα, δρομολογεί ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π., με την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέας μονάδας επεξεργασίας νερού στον παραθαλάσσιο οικισμό. Η σύμβαση, υπεγράφη από το Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.), Βασίλη Κεγκέρογλου και τον ανάδοχο του έργου.

Η νέα σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας νερού θα παράγει συνολικά σε ημερήσια βάση 280 m3 (συμπεριλαμβανομένου της μίξης) με σκοπό την παροχή, επί 24ώρου βάσεως παροχή, κατάλληλου για πόση νερού, τόσο από τους μόνιμους κατοίκους, όσο και από τους επισκέπτες της περιοχής (οι μόνιμοι κάτοικοι του Τσούτσουρα κατά την χειμερινή περίοδο είναι περίπου 100-150 , ενώ τους θερινούς μήνες μπορεί να εξυπηρετήσει έως και 1.500 άτομα).

Το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, είναι κυρίως η παρουσία πολύ υψηλής συγκέντρωσης θειικών που καθιστούν το νερό ακατάλληλο για πόση. Με την τοποθέτηση της μονάδας επεξεργασίας νερού όμως, θα γίνει δυνατό να τροφοδοτούνται όλοι οι καταναλωτές με νερό κατάλληλο και σύμφωνο με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Η μονάδα επεξεργασίας νερού που θα εγκατασταθεί σε χώρο του Δήμου, δίπλα στη γεώτρηση, θα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται το νερό, να το αποθηκεύει σε μικρή δεξαμενή και στη συνέχεια να το προωθεί στην κεντρική δεξαμενή του οικισμού (περίπου 80 μέτρα υψηλότερα από την εγκατάσταση) από την οποία γίνεται η τροφοδοσία των καταναλωτών.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η τροφοδότηση του οικισμού σήμερα γίνεται από γεώτρηση που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Τσούτσουρα και η παροχή της είναι 25 -30 μ3 ενώ εκτός της ύδρευσης εξυπηρετεί και αρδευτικούς σκοπούς. Τα δίκτυα τροφοδοσίας ύδρευσης - άρδευσης μάλιστα, έχουν διαχωριστεί ώστε να είναι εφικτή η εγκατάσταση της μονάδας που θα εξυπηρετεί μόνο την ύδρευση. Η νέα μονάδα θα συνδέεται τόσο με τη γεώτρηση όσο και με την κεντρική δεξαμενή του οικισμού και την τροφοδότηση των κατοίκων.

Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας για χρονικό διάστημα ενός έτους, διασφαλίζοντας την υποστήριξη της κατά το αρχικό στάδιο λειτουργίας της.

«Η εξασφάλιση ποιοτικού και κατάλληλου για πόση νερού αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και τη ΔΕΥΑΜΠ. Με την υπογραφή της σύμβασης για τη νέα μονάδα επεξεργασίας νερού στον Τσούτσουρα, προχωρούμε σε μια στοχευμένη παρέμβαση, η οποία έρχεται να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό πρόβλημα, που συνδέεται με την αυξημένη συγκέντρωση θειικών στο νερό της υφιστάμενης γεώτρησης. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις για την αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα σε μια εποχή κατά την οποία η επάρκεια και η ποιότητα του νερού αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία», ανέφερε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΠ Βασίλης Κεγκέρογλου.

Η χρηματοδότηση της σύμβασης συνολικού ποσού 153.884 ευρώ, προέρχεται από πιστώσεις του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000, με τίτλο «Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών και Έργα Βελτίωσης Υποδομών Ύδρευσης των νησιών», μέσω της ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

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