Εμπρησμός Marfin: Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα έλαβαν από την Ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin.

Η δικαστική λειτουργός έδωσε ημερομηνία για τις συμπληρωματικές απολογίες στους δύο εκ των τριών για τις 21 Οκτωβρίου ενώ όρισε την τρίτη απολογία για τις 23 Οκτωβρίου. Η κλήση των τριών κατηγορουμένων αφορά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης που ζήτησε από την Εισαγγελία η Ανακρίτρια για το αδίκημα του 187Α του ΠΚ που αφορά ανθρωποκτονία που τελέστηκε στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων, εργαζομένων στην τράπεζα.

Οι δύο κατηγορούμενοι άντρες, 42 ετών, και η 46χρονη συγκατηγορούμενή τους, κρατούνται προσωρινά από το καλοκαίρι μετά τις απολογίες που έδωσαν για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Σύμφωνα με την δικογραφία, φέρονται να αποτελούσαν μέλη ομάδας περίπου 12 ατόμων η οποία έκανε την εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα της οδού Σταδίου.

Κατά την αποχώρηση των κατηγορούμενων από τα δικαστήρια, υπήρξε ένταση μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και συγκεντρωμένων προς συμπαράσταση των τριών τα οποία δεν έλαβαν έκταση.

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