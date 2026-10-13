Αστυνομικοί Ηρακλείου: Στο πλευρό των συναδέλφων τους στο Α.Τ. Μαλεβιζίου

Το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου πραγματοποίησε επίσκεψη στην έδρα του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο της διαρκούς επικοινωνίας και έμπρακτης στήριξης των συναδέλφων που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε η δωρεά μιας καρέκλας γραφείου για το γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας. Μια μικρή, αλλά ουσιαστική κίνηση, η οποία πέρα από την πρακτική της αξία, έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: η Ένωση βρίσκεται δίπλα στους συναδέλφους της, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις.

Παράλληλα, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε για ακόμη μία φορά το σύνολο του προσωπικού του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου ότι η Ένωση και το Νομικό της Τμήμα θα βρίσκονται σταθερά στο πλευρό τους, παρέχοντας κάθε δυνατή συνδρομή και υποστήριξη σε οτιδήποτε χρειαστούν.

Το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου έχει να επιδείξει αναρίθμητες επιτυχίες στη μάχη κατά της εγκληματικότητας, με τους υπηρετούντες αστυνομικούς να δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες και αυξημένες απαιτήσεις.

Το τελευταίο διάστημα, η Υπηρεσία και οι άνθρωποί της έχουν βρεθεί στο επίκεντρο μιας άδικης στοχοποίησης. Ωστόσο, όσοι γνωρίζουν την πραγματικότητα ξέρουν ότι η προσφορά των συναδέλφων δεν ακυρώνεται από επικοινωνιακές εντυπώσεις ούτε η καθημερινή τους προσπάθεια διαγράφεται από εύκολες κρίσεις.

Το ηθικό των συναδέλφων παραμένει ακλόνητο. Συνεχίζουν να εκτελούν το καθήκον τους με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα σε κάθε αστυνομικό, να αναδεικνύει την προσφορά του, να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του και να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται.

Κανένας συνάδελφος μόνος του. Καμία Υπηρεσία χωρίς στήριξη.

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