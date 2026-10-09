Τι χρησιμεύει πραγματικά το συρτάρι κάτω από τον φούρνο – Τι πρέπει να αποφεύγετε

Το συρτάρι κάτω από τον φούρνο δεν προορίζεται πάντα για την αποθήκευση ταψιών και μαγειρικών σκευών. Ανάλογα με το μοντέλο της κουζίνας, μπορεί να λειτουργεί ως χώρος διατήρησης της θερμοκρασίας των φαγητών ή ακόμη και ως γκριλ.

Για να διαπιστώσετε τη χρήση του, ελέγξτε τα χειριστήρια της συσκευής και το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Εάν δεν αναφέρεται ρητά ότι προορίζεται για αποθήκευση, μην το χρησιμοποιείτε ως τέτοιο.

Ακόμη και όταν το συρτάρι είναι αποθηκευτικός χώρος, αποφύγετε να τοποθετείτε πλαστικά, χαρτιά, καθαριστικά και εύφλεκτα υλικά, καθώς η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει φθορές ή ακόμη και πυρκαγιά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην κάλυψη των αεραγωγών, καθώς μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία του φούρνου.

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