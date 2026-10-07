Τραγωδία στα Ιωάννινα: Πέθανε βρέφος μόλις τριών μηνών

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στα Ιωάννινα με ένα βρέφος ηλικίας μόλις τριών μηνών να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι γονείς ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ όταν αντιλήφθηκαν ότι το παιδί είχε χάσει τις αισθήσεις του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες και κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη.

Στο σπίτι της οικογένειας έσπευσε κινητή μονάδα με γιατρό και διασώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Το βρέφος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν επανήλθε. Για το περιστατικό είναι ενήμερη και η Αστυνομία και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, απαντήσεις για το τι συνέβη θα δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.

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