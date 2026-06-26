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GOSSIP - LIFESTYLE

Σπανού: «Βγήκα στον δρόμο έχοντας μία κιθάρα γιατί ήθελα να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους»

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clock 19:00 | 26/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

 H Mαρίνα Σπανού βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και μίλησε για την πορεία της στο τραγουδί και για το πως ξεκίνησε.

«Εγώ είχα μία αγάπη με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, οπότε οτιδήποτε ερχότανε μαζί με αυτό, η ενορχήστρωση, το να μάθω κάποιο καινούργιο όργανο και τα λοιπά, ήτανε απλώς η εξέλιξη της δικής μου ανάγκης. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι αυτό θα γίνει επάγγελμα. Ένιωθα ότι βρίσκω ένα καταφύγιο σε όλη αυτή την κατάσταση», είπε αρχικά η Μαρίνα Σπανού

Και συνέχισε: «Όταν ξεκίνησε όλο αυτό, δεν είχα εικόνα του πού μπορεί να φτάσει. Εγώ βγήκα στον δρόμο έχοντας μία κιθάρα γιατί ήθελα να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους. Αυτό ήταν το μέλημά μου και μόνο. Και τότε, επειδή είχαμε καραντίνα, είχαμε στερηθεί πάρα πολλά πράγματα η δική μου γενιά, των 17, 18, που μας έπιασε στο τελείωμα του σχολείου. Εκεί που πάμε να ανοίξουμε τα φτερά μας και να μπούμε στη φοιτητική ζωή, και ξαφνικά κλεινόμαστε στα 10 τετραγωνικά στο δωμάτιό μας. Έτσι, βγήκα στον δρόμο έχοντας αυτή τη σκέψη: ότι θέλω με κάποιο τρόπο να συναντήσω παιδιά της γενιάς μου, να συνομιλήσουμε και να συνδεθούμε μέσω της μουσικής».

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