Μπισμπίκης: "Πολλές φορές νιώθω λίγος και πλέον έχω τη δύναμη να το λέω στη Δέσποινα Βανδή"

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε στην εκπομπή «Faces» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή.

«Δεν έχουμε πει με τη Δέσποινα να είμαστε πιο σεμνοί. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν θα σταματήσουμε να αισθανόμαστε και να είμαστε ο εαυτός μας επειδή οι άλλοι σηκώνουν ένα κινητό γύρω γύρω και ζουν μέσα από τις ζωές των άλλων».

Ο ηθοποιός εξέφρασε τους λόγους που αγαπάει τη σύντροφό του, επισημαίνοντας πως δίπλα της μπορεί να αισθάνεται αδύναμος χωρίς να φοβάται

«Αγαπάω πάρα πολύ τη Δέσποινα που παλεύει και με τα ελαττωματά μου και είναι κοντά, με αγαπάει και γι' αυτά που δεν κάνω πολλά. Αλλά πολλές φορές νιώθω λίγος μέσα στην καθημερινότητα και τώρα πια έχω τη δύναμη και της το λέω κιόλας. Οπότε μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, να είμαι αδύναμος», είπε.

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