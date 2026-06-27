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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Οροπέδιο Λασιθίου

σεισμος
clock 07:57 | 27/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (27/6), και συγκεκριμένα στις 03.43, με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα, δυτικά του Τζερμιάδω στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 5,8 χιλιόμετρα

σεισμός λασίθι

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