Κρήτη: Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Οροπέδιο Λασιθίου

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (27/6), και συγκεκριμένα στις 03.43, με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα, δυτικά του Τζερμιάδω στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 5,8 χιλιόμετρα

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