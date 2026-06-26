Ευρωπαϊκές πόλεις επαναφέρουν τις φυσικές στροφές στους ποταμούς: Το λάθος του περασμένου αιώνα!

Εδώ και χρόνια, πολυάριθμες πόλεις έχουν επενδύσει στην απλοποίηση της φυσικής δομής των ποταμών τους, εξαλείφοντας τις στροφές και τους μαιάνδρους τους. Ο στόχος; Ο έλεγχος των πλημμυρών, η απόκτηση αγροτικών γαιών και η διευκόλυνση της αστικής ανάπτυξης.

Τα πράγματα όμως άλλαξαν και οι πόλεις επενδύουν, πια, μεγάλα ποσά για να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση στις κοίτες των ποταμών.

Ο λόγος της επαναφοράς των στροφών των ποταμών



Γιατί γίνεται αυτή η ξαφνική αλλαγή; Παρόλο που αρχικά θεωρήθηκε πως η εξάλειψη των μαιάνδρων βοηθούσε στην εξοικονόμηση γης για γεωργικές δραστηριότητες, οι τωρινές μελέτες δείχνουν πως το «ίσιωμα» των ποταμών αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών εξαιτίας της επιτάχυνσης της ροής του νερού. Επιπλέον, εξαφανίζει τη βιοποικιλότητα από τις όχθες τους.





Ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα η διοχέτευση και το ίσωμα των ποταμών ήταν... τάση, εν καιρώ συνειδητοποίησαν πως οι μαίανδροι δεν αποτελούσαν «καπρίτσιο» της φύσης, αλλά δομικό στοιχείο ζωτικής σημασίας.

Πώς λειτουργούν; Οι στροφές επιβραδύνουν το νερό κατά τις πλημμυρικές τάσεις του ποταμού, επιτρέποντάς του να διεισδύσει στο υπέδαφος και να εμπλουτίσει τον υδροφόρο ορίζοντα. Παράλληλα, δημιουργούν μικροβιότοπους που επιτρέπουν στην τοπική πανίδα και χλωρίδα να αναπτυχθεί.

Οι δύο πόλεις που ακολούθησαν αυτό το μοτίβο



Μετά απ' αυτή τη μελέτη πολλές πόλεις επένδυσαν στην ανάκτηση φυσικών στροφών των ποταμών τους μετά από χρόνια αστικοποίησης και προγραμματισμένων έργων.

Στο Ναϊμέχεν της Ολλανδίας μετακίνησαν αναχώματα 350 μέτρα προς την ενδοχώρα για να προστατεύσουν την πόλη από τον ποταμό Βάαλ. Έτσι, έσκαψαν νέο καμπυλωτό δευτερεύον κανάλι, επιστρέφοντας την πεδιάδα στο ποτάμι και δημιουργώντας ένα νησί-πάρκο στο κέντρο της πόλης, το οποία απορροφά τις πλημμύρες χωρίς να προκαλεί ζημιές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Μόναχο. Μεταμόρφωσε τμήμα 8 χλμ. του ποταμού Ίζαρ, μετατρέποντάς το από ένα ίσιο κανάλι από σκυρόδεμα σε έναν ορμητικό αλπικό ποταμό γεμάτο στροφές, προσβάσιμα νησιά από χαλίκι και ανοικτές όχθες. Το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο...

Πηγή: Gazzetta.gr

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