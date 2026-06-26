Σύσκεψη για θέματα πολιτικής προστασίας στο Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων

Στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης για θέματα Πολιτικής Προστασίας στη Κρήτη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στις εγκαταστάσεις της δομής, Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α. Χανίων και Χρονίως Πασχόντων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.



Συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, η Αντιπρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης Λία Ντερμανάκη, η Διευθύντρια του Παραρτήματος Α.Μ.Ε.Α Χανίων Μαριάννα Κορωνιωτάκη, ο Αντιπύραρχος της Δ.Ι.Π.Υ.Ν Χανίων Κώστας Μπόμπορης, εκπρόσωποι της διοίκησης του κέντρου, Αξιωματικοί της Διοίκησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων και προσωπικό του κέντρου .



Στο επίκεντρο της σύσκεψης οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για άσκηση ετοιμότητας, η προετοιμασία εν όψει της αντιπυρικής περιόδου και η αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης προκύψει.



Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Τσαπάκος τόνισε ότι η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει προσηλωμένη στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, δίνοντας έμφαση στη θωράκιση των κοινωνικών δομών του νησιού μας μέσα από το σχεδιασμό, την πρόληψη και τη συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

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