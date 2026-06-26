Το μυστικό για τις πιο κρατσανιστές τηγανητές πατάτες που φάγατε ποτέ

Από τη σωστή επιλογή και προετοιμασία της πατάτας, μέχρι τη θερμοκρασία του λαδιού και την τεχνική του διπλού τηγανίσματος, κάθε λεπτομέρεια παίζει σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε βήμα προς βήμα πώς να πετύχετε πατάτες χρυσαφένιες, τραγανές εξωτερικά και αφράτες εσωτερικά, που δεν μαλακώνουν και δεν πανιάζουν.

Μια συνταγή της Ομάδας Live Kitchen και του σεφ Πάνου Παπαδάκη, που θα αλλάξει τον τρόπο που τηγανίζετε πατάτες στο σπίτι.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε:



1 κιλό πατάτες

Αλάτι

2 κ.σ. λευκό ξίδι

Για το τηγάνισμα:

Ελαιόλαδο η μισό μισό με ηλιέλαιο

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Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε και κόβουμε σε ισόπαχα λεπτά μπαστουνάκια τις πατάτες.



Τις βάζουμε μέσα σε παγωμένο νερό μαζί με παγάκια και τις αφήνουμε για 15 με 20 λεπτά.



Σε νερό που έχει έρθει σε σημείο βρασμού ρίχνουμε μπόλικο αλάτι, το λευκό ξίδι και προσθέτουμε τις πατάτες απευθείας από το παγωμένο νερό μέσα στο βραστό.



Με το που έρθει σε σημείο βρασμού μετράμε ακριβώς 2 λεπτά και τις στραγγίζουμε.



Τις αφήνουνε να κρυώσουν τελείως και έπειτα τις σκουπίζουμε να μην έχουν υγρασία.



Τηγανίζουμε σε καυτό λάδι μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρυσαφί χρώμα.



Πασπαλίζουμε με αλάτι, φρέσκια ρίγανη και απολαμβάνουμε.

Αν θέλουμε να διαχειριστούμε μεγάλη ποσότητα στο σπίτι και θέλουμε να τις έχουμε έτοιμες στην κατάψυξη:

Μετά το στράγγισμα, απλώνουμε τις πατάτες να στεγνώσουν

Τις αποθηκεύσουμε σε σακούλες τροφίμων και τις βάζουμε στην κατάψυξη.

Το σερβίρισμα και η τελική υφή

Για να εξασφαλίσουμε ότι η πατάτα θα βγει απόλυτα σφικτή (κρατσανιστή) και όχι μαλακιά ή υδαρής, η διαχείριση μετά το τηγάνισμα είναι το παν:

Όχι στοίβαγμα: Δεν τις βάζουμε ποτέ τη μία πάνω στην άλλη σε βαθύ σκεύος, γιατί οι υδρατμοί της κάτω σειράς θα μαλακώσουν τις πάνω.

Όχι εγκλωβισμός ατμού: Τις μεταφέρουμε σε μια ανοιχτή μπασίνα ή ένα φαρδύ μπολ και ποτέ σε πιάτο με χαρτί κουζίνας από κάτω για πολλή ώρα, καθώς ο ατμός που παγιδεύεται στον πάτο καταστρέφει την κρούστα.

Η ποσότητα: Τηγανίζουμε πάντα σε δόσεις. Αν γεμίσουμε υπερβολικά το σκεύος, η θερμοκρασία του λαδιού θα πέσει απότομα, οι πατάτες θα αρχίσουν να «βράζουν» στο λάδι και θα βγουν πανιασμένες.







Πασπαλίζουμε αμέσως με χοντρό αλάτι και εκλεκτή ελληνική ρίγανη. Ο ήχος που θα κάνουν καθώς τις ανακατεύετε θα είναι η απόδειξη της επιτυχίας σας: ένας καθαρός, σφικτός και κρατσανιστός ήχος που υπόσχεται την απόλυτη απόλαυση!



Η εκτέλεση της συνταγής στο βίντεο που ακολουθεί:

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