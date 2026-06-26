Ανάβυσσος: Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία 42χρονου -Τον σκότωσαν χτυπώντας τον με κούτσουρο στο κεφάλι

Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, όλοι ηλικίας 50 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία ενός 42χρονου αλλοδαπού, η οποία σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Ανάβυσσο.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, ενώ ο άνδρας που φέρεται να σκότωσε το θύμα έχει ταυτοποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης.

Σε βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όλα εκτυλίχθηκαν την περασμένη Κυριακή στο σπίτι ενός 51χρονου κατηγορούμενου, όπου βρίσκονταν το θύμα, οι τρεις συλληφθέντες και ο άνδρας που αναζητείται. Κατά τη διάρκεια επεισοδίου που ξέσπασε μεταξύ τους, ο τελευταίος φέρεται να χτύπησε τον 42χρονο στο κεφάλι με κορμό, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Έπειτα από την επίθεση, οι τρεις άνδρες εγκατέλειψαν το σπίτι μαζί με τον φερόμενο ως δράστη, αφήνοντας τον 42χρονο αβοήθητο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Αρχικά οι Αρχές αντιμετώπισαν την υπόθεση ως αιφνίδιο θάνατο, εκτιμώντας ότι το τραύμα προερχόταν από πτώση. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα ανέτρεψε τα δεδομένα, καθώς ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία σε βάρος 42χρονου αλλοδαπού που σημειώθηκε πρώτες πρωινές ώρες της 22-6-2026 στην Ανάβυσσο – Συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία σε βάρος 42χρονου αλλοδαπού που σημειώθηκε πρώτες πρωινές ώρες της 22-6-2026 στην Ανάβυσσο.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, οργάνωσαν και υλοποίησαν βραδινές ώρες της 23-6-2026 αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Αναβύσσου, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν, -3- αλλοδαπούς ηλικίας 50, 51 και 52 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθαλψη – παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερο άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, οι δράστες συναντήθηκαν με το θύμα στην οικία του 51χρονου κατηγορουμένου απογευματινές ώρες της 21-6-2026 στην Ανάβυσσο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έλαβε χώρα διαπληκτισμός μεταξύ του θύματος και ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος του κατάφερε χτύπημα στο κεφάλι, με τη χρήση κορμού δέντρου, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Ακολούθως, οι κατηγορούμενοι, εκτός του 51χρονου, αποχώρησαν από την οικία, χωρίς να ενημερώσουν τις αστυνομικές Αρχές και χωρίς να μεριμνήσουν για την άμεση παροχή της αναγκαίας ιατρικής συνδρομής στο θύμα, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βενεζουέλα: Ψάχνουν με τα χέρια να βρουν επιζώντες - Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες τραυματίες

ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς – Μαλάδων: Κραυγή αγωνίας - "Παρέμβαση τώρα πριν θρηνήσουμε ζωές"

Φωτιά στον Άη Γιάννη Χωστό: Μετρούν τις πληγές τους κάτοικοι και επιχειρηματίες - Εικόνες θλίψης