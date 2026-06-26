Καταγγελία Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κατά του Δήμου Ηρακλείου για τον εργολάβο καθαριότητας

Η κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου Κρήτης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη δημόσια συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας.Με μια σκληρή ανακοίνωση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) συντάσσεται με το τοπικό σωματείο, καταγγέλλοντας τη διοίκηση του Δήμου για αντεργατική συμπεριφορά και προκλητική εύνοια προς τα ιδιωτικά συμφέροντα. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται μια δαπανηρή σύμβαση με ιδιώτη εργολάβο, η οποία, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, όχι μόνο δεν εκτελείται, αλλά επιβαρύνει διπλά τους δημότες και εξαντλεί το προσωπικό και τον εξοπλισμό του Δήμου.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕ - ΟΤΑ

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ



Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Ηρακλείου Κρήτης για αντεργατική συμπεριφορά και αποφάσεις που ευνοούν τους ιδιώτες-εργολάβους σε βάρος των εργαζομένων του Δήμου, αλλά και των Δημοτών οι οποίοι και καλούνται να πληρώσουν τα... σπασμένα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητας και Εργατοτεχνιτών του Δήμου Ηρακλείου, από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής γίνονται εξόφθαλμες παραχωρήσεις και λαμβάνονται αποφάσεις πριμοδότησης και κάλυψης του ιδιώτη-εργολάβου στον οποίο ανατέθηκαν έναντι αδράς αμοιβής (700.000 ευρώ το μήνα) συγκεκριμένες αρμοδιότητες στον τομέα της καθαριότητας.

Το έργο που ανατέθηκε στον ιδιώτη, και αφορά στην 1η Δημοτική Κοινότητα, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων δεν υλοποιείται. Αντιθέτως, η Δημοτική Αρχή έχει επιστρατεύσει εργαζόμενους και μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου προκειμένου να φέρουν σε πέρας το έργο που προβλέπει η σύμβαση του αναδόχου.

«Οι εργαζόμενοι βλέπουν να υπογράφονται εντολές πορείας για εργασίες απομάκρυνσης ογκωδών, οι οποίες σύμφωνα με τη σύμβαση αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου. Βλέπουν Δημοτικά οχήματα, Δημοτικά καύσιμα και Δημοτικό προσωπικό να συνεχίζουν να εκτελούν εργασίες, ενώ η σύμβαση προβλέπει αυτές θα πρέπει να εκτελούνται από τον ανάδοχο με δικά του μέσα, δικό του προσωπικό και δικό του εξοπλισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ανακοίνωση του.

Μάλιστα, οι εργαζόμενοι καταλογίζουν στη Δημοτική Αρχή κραυγαλέες ανισότητες όσον αφορά στη διαχείριση του τομέα Καθαριότητας του Δήμου. Όταν πρόκειται για την 1η Δημοτική Κοινότητα στην οποία έχει εμπλακεί ο ιδιώτης-εργολάβος τα προβλήματα που αφορούν στον μηχανολογικό εξοπλισμό επιλύονται αμέσως, ενώ όταν πρόκειται για τις υπόλοιπες περιοχές περνούν μήνες για την επισκευή των οχημάτων και όχι μόνο.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητας και Εργατοτεχνιτών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης καταγγέλλει τέλος την συμπεριφορά του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, που σε Δημόσια συζήτηση (ραδιοφωνική εκπομπή), στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι των εργαζομένων, όταν του επισημάνθηκε η ευνοϊκή μεταχείριση στον ιδιώτη-εργολάβο άρχισε να επιτίθεται στους εργαζόμενους, σπιλώνοντας προσωπικότητες, όταν μάλιστα υπάρχουν καθυστερήσεις στην χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και δεν έχει πληρωθεί υπερωριακή απασχόληση.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί την Δημοτική Αρχή Ηρακλείου Κρήτης να αναλάβει τις ευθύνες της και να δώσει λύση στα προβλήματα των εργαζομένων, αντί να «χαϊδεύει» τα αυτιά του ιδιώτη-εργολάβου, πιθανώς, καλοβλέποντας και άλλες ιδιωτικοποιήσεις. Η Ομοσπονδία έχει τονίσει επανειλημμένα πώς ο Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτος και σε αυτή την κατεύθυνση στηρίζει κάθε Σύλλογο που αγωνίζεται για την προάσπιση του, όπως στην προκειμένη περίπτωση και τον Σύλλογο Εργαζομένων Καθαριότητας και Εργατοτεχνιτών του Δήμου Ηρακλείου.

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