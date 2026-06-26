ΔΕΥΑΗ: Συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στη Λ. Δημοκρατίας:

Συνεχίζονται από την Δευτέρα 29 Ιουνίου στην κάθοδο της Λ. Δημοκρατίας και στις οδούς Δωδεκανήσου, Σκεπετζή, Σκλαβοκάμπου και Μηνά Γεωργιάδη, οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου. Το έργο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών.



Ειδικότερα από την Δευτέρα 29/6/26 και για περίπου μία εβδομάδα θα γίνονται εργασίες:



- Στο ρεύμα καθόδου της Λ. Δημοκρατίας από την συμβολή της με την οδό Ελευθέριου Κουρουπάκη έως και την συμβολή της με την οδό Γερωνυμάκη. Το ρεύμα καθόδου θα είναι κλειστό. Η κίνηση στο ρεύμα της ανόδου θα διεξάγεται κανονικά.



- Στην οδό Ελευθερίου Κουρουπάκη



- Στην οδό Δωδεκανήσου από την συμβολή της με την οδό Μύσωνος έως Γερωνυμάκη



- Στην οδό Λευτέρη Σκεπετζή, από τη συμβολή της με την οδό Εσπερίδων έως Γεωργ. Παπανικολάου



- Στις οδούς Σκλαβοκάμπου και Μηνά Γεωργιάδου στις συμβολές τους με τις οδούς Σκοπέλου, Μπετεινάκη, Φωκίωνος και Ισοκράτους.



Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες.