ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 57 από τους 58 κρητικούς κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις

Απόφαση-σταθμό εξέδωσε σήμερα, 26 Ιουνίου 2026, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, κρίνοντας ένοχους τους 57 από τους 58 κατηγορούμενους αγρότες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για τη συστηματική είσπραξη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ψευδώς ότι κατείχαν ή εκμεταλλεύονταν τεράστιες αγροτικές εκτάσεις στην Καστοριά.

Μία αθώωση λόγω επιστροφής των χρημάτων

Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μόνο μία γυναίκα παραγωγό. Η κατηγορούμενη έκανε χρήση του σχετικού νομικού δικαιώματος, επιστρέφοντας εντόκως στο ελληνικό δημόσιο το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει παράνομα, με αποτέλεσμα την εξάλειψη του αξιοποίνου της.

Παράλληλα, το δικαστήριο προχώρησε σε τροποποίηση των κατηγοριών για ορισμένους από τους 57 καταδικασθέντες, διορθώνοντας προς τα κάτω τα τελικά ποσά της απάτης σε σχέση με το αρχικό κατηγορητήριο.

Το χρονικό της απάτης και οι «ελιές» στα βουνά της Καστοριάς

Η υπόθεση, η οποία ερευνήθηκε εξονυχιστικά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), αφορά το έτος 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας:Οι παραγωγοί εμφάνιζαν εκτάσεις στη Βόρεια Ελλάδα ως βοσκοτόπους.

Σε πολλές περιπτώσεις δήλωναν ανύπαρκτες καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου σε περιοχές της Καστοριάς.

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι οι δηλωθείσες εκτάσεις ήταν στην πραγματικότητα απροσπέλαστες βουνοπλαγιές όπου δεν θα μπορούσαν ποτέ να ευδοκιμήσουν τέτοια δέντρα.

Η απόφαση αυτή θεωρείται πλήγμα για τα κυκλώματα που λυμαίνονται τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις, ενώ η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ανακοίνωσης των ποινών.

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