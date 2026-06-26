Ιαπωνία: Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών έπληξε την ανατολική περιοχή του Χονσού

Ισχυρός σεισμός έπληξε την Ιαπωνία το βράδυ της Παρασκευής

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο σεισμός μεγέθους 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε δυτικά του Τόκιο, στην επαρχία Γιαμανάσι.

Η ένταση του σεισμού ήταν χαμηλότερη από 6 βαθμούς στην ιαπωνική κλίμακα, από 0 έως 7, στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Η υπηρεσία αναφέρει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι.

The Japan Meteorological Agency says the magnitude 6.9 quake occurred off the coast of Iwate Prefecture and had an intensity of upper 6 on the Japanese scale of zero to 7 in the hardest-hit areas in the hardest-hit areas of Aomori Prefecture. https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/dnuBDdKgKK — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) June 25, 2026

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