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ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών έπληξε την ανατολική περιοχή του Χονσού

σεισμος ιαπωνια
clock 17:08 | 26/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ισχυρός σεισμός έπληξε την Ιαπωνία το βράδυ της Παρασκευής

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο σεισμός μεγέθους 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε δυτικά του Τόκιο, στην επαρχία Γιαμανάσι.

Η ένταση του σεισμού ήταν χαμηλότερη από 6 βαθμούς στην ιαπωνική κλίμακα, από 0 έως 7, στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Η υπηρεσία αναφέρει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι.

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