Μπογδάνος: «Η Ιωάννα Τούνη θεωρώ ότι είναι ένα κακό πρότυπο για τα παιδιά»

O Kωνσταντίνος Μπογδάνος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στη Ιωάννα Τούνη και αποκάλυψε πως θεωρεί πως είναι κακό πρότυπο για τα παιδιά

«Δεν ασχολούμαι με την κα. Ιωάννα Τούνη, θεωρώ ότι είναι ένα κακό πρότυπο για τα παιδιά μας. Ο δρόμος προς την επιτυχία, τον οποίο έχει επιλέξει, δεν μπορεί να γίνει παράδειγμα διότι ελάχιστοι απ’ όσοι προσπαθήσουν να τον κοπιάρουν θα πετύχουν» επισήμανε, αρχικά, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να γίνουν… Τούνη, στη θέση της Τούνη, θα δυστυχήσουν», ήταν τα λόγια του.

«Είμαι καλά στο OPEN και αφουγκράζομαι, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι και το OPEN είναι καλά. Η χρονιά είναι μυστήρια και δύσκολη και υπάρχουν ανακατατάξεις στο τηλεοπτικό τοπίο. Δεν μου κάνει εντύπωση αν δεν έχουν ακόμα αποκρυσταλλωθεί τα προγράμματα» πρόσθεσε

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