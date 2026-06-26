Χανιά: Με έγκριση από τη Δ/νση Δασών η συλλογή αυτοφυών και καλλιεργούμενων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

Η Δ/νση Δασών Χανίων ενημερώνει όσους θέλουν να συλλέξουν αυτοφυή και καλλιεργούμενα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, να υποβάλουν το αίτημα τους στην Υπηρεσία μέχρι τις 10-7-2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση το αίτημα αυτό μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο email [email protected] της υπηρεσίας.

Θα πρέπει να ορίζεται το ή τα προς συλλογή είδη, η περιοχή συλλογής καθώς και το εάν θα είναι για ατομικές ανάγκες ή για εμπορία, προκειμένου να τυγχάνει και των ανάλογων εγκρίσεων.

Υπόδειγμα αίτησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας στο παράρτημα των ανακοινώσεων.

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