ΠΑΡ.26 Ιου 2026 16:49
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Με έγκριση από τη Δ/νση Δασών η συλλογή αυτοφυών και καλλιεργούμενων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

αρωματικά φυτά κρήτης
clock 15:51 | 26/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Δ/νση Δασών Χανίων ενημερώνει όσους θέλουν να συλλέξουν αυτοφυή και καλλιεργούμενα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, να υποβάλουν το αίτημα τους στην Υπηρεσία μέχρι τις 10-7-2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση το αίτημα αυτό μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο email [email protected] της υπηρεσίας.

Θα πρέπει να ορίζεται το ή τα προς συλλογή είδη, η περιοχή συλλογής καθώς και το εάν θα είναι για ατομικές ανάγκες ή για εμπορία, προκειμένου να τυγχάνει και των ανάλογων εγκρίσεων.

Υπόδειγμα αίτησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας στο παράρτημα των ανακοινώσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά στον Άη Γιάννη Χωστό: Η επόμενη ημέρα αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής (εικόνες)

Ηράκλειο: Ξέμεινε από νερό η αγωνιστική πισίνα του Λίντο - Επιστρατεύτηκαν υδροφόρες!

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αρωματικά Φυτά Χανιά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis