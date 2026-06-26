Πανελλήνιο μπάσκετ Κορασίδων: ΟΦΗ-Πιερικός Αρχέλαος 73-38

Στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας προκρίθηκε ο ΟΦΗ μετά τη σημερινή επικράτηση με αντίπαλο τον Πιερικό Αρχέλαο και τελικό σκορ 73-38, στο δεύτερο παιχνίδι της τρίτης μέρας του 37ου Πανελληνίου μπάσκετ Κορασίδων που συνεχίζεται στη Γέφυρα.

Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά του αγώνα. Ο ΟΦΗ άρχισε να ξεφεύγει μετά το έκτο λεπτό και προηγήθηκε με διψήφιο σκορ (21-10) με τη Γιακουμάκη, 1:44 πριν το τέλος της περιόδου.

Η διαφορά έφθασε το +20 (32-12) στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου και παρέμεινε πάνω από αυτό το νούμερο μέχρι το τέλος του.

Ο Πιερικός δεν έδειχνε να μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό του αγώνα με αποτέλεσμα το σκορ να πάρει διαστάσεις θριάμβου για τον ΟΦΗ, φθάνοντας τους 30 πόντους στο 24ο λεπτό (48-18, με βολή της Χαλαμπαλάκη) αλλά και τους 38 με καλάθι της ίδιας παίκτριας λίγο αργότερα.

Η ομάδα της Κατερίνης, προσπάθησε να καλύψει κάπως τη διαφορά μειώνοντας σε 67-38 λίγο πριν το φινάλε με την Σαμαρά, όμως ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε τον αγώνα με σερί 6-0.

Διαιτητές: Λυγουρας-Σιούλας-Περιφανης

Δεκάλεπτα: 28-12, 44-18, 61-24, 73-38

ΟΦΗ (Ζερβάκη-Δελατόλας): Κυνηγάκη 4, Ξενάκη 6, Αγιαννιωτάκη 6, Δοκιμάκη 4, Αλεξάκη 17(1), Γιακουμάκη 3(1), Χαλαμπαλάκη 12(2), Κονσολάκη 7(1), Παπουτσάκη, Τζενάκη 10, Κοτσυφού 2, Μακράκη 2.

Πιερικός Αρχέλαος (Τσαουσίδης-Παπαδόπουλος): Παναγιωτίδου 9(1), Σαμαρά 15, Βουλτσίδου 3, Πανίδου, Κομπατσιάρη 6, Γερμανίδου 2, Σκέμπη, Πετροπούλου 2, Κογκοπούλου 1, Παπαδοπούλου, Ρούκα, Λεωνίδου.

Δηλώσεις

Εφη Ζερβάκη (προπονήτρια ΟΦΗ): «Είχαμε την ευκαιρία να δώσουμε χρόνο συμμετοχής σε όλα τα παιδιά. Η μόνη μου στεναχώρια είναι ότι επειδή είμαστε 14 έπρεπε να αφήσω δύο έξω. Πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες σε όλες. Κάναμε αυτό που έπρεπε, τα δώσαμε όλα στα τρία πρώτα παιχνίδια, παίξαμε όμορφο μπάσκετ και είμαστε χαρούμενοι που περάσαμε στην επόμενη φάση».

Λυδία Πανίδου (αθλήτρια Πιερικού-Αρχέλαου): «Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ, άξιζαν την πρόκριση. Παλέψαμε και στα τρία παιχνίδια, τα δώσαμε όλα και αξίζουν και σε μας συγχαρητήρια. Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο τουρνουά είναι μια αξέχαστη εμπειρία».