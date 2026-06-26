Ένας στους τέσσερις εργαζόμενους λαμβάνει κάρτα σίτισης από τον εργοδότη -Πώς επηρεάζει το εισόδημα

Οι διατακτικές σίτισης αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην αγορά εργασίας, καθώς λειτουργούν ταυτόχρονα ως «ανάσα» για το εισόδημα των εργαζομένων και ως εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης προσωπικού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου ένας στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα λαμβάνει σήμερα κάρτα ή διατακτικές σίτισης από τον εργοδότη του, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Η έρευνα αναδεικνύει ότι η πλειονότητα όσων λαμβάνουν διατακτικές σίτισης τις χρησιμοποιεί εδώ και αρκετό καιρό.

Συγκεκριμένα, το 46,7% απολαμβάνει τη συγκεκριμένη παροχή για περισσότερα από τρία χρόνια, ενώ ένα ακόμη 42,4% για διάστημα από έναν έως τρία χρόνια. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι δεν πρόκειται για μια προσωρινή πρακτική, αλλά για μια παροχή που έχει πλέον εδραιωθεί σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η αξιολόγηση των ίδιων των εργαζομένων. Οι τρεις στους τέσσερις χαρακτηρίζουν την παροχή σίτισης αρκετά ή πολύ σημαντική για την καθημερινότητά τους, σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής και κυρίως οι τιμές των τροφίμων συνεχίζουν να πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους (52,7%) δηλώνουν ότι χάρη στη συγκεκριμένη παροχή μπορούν να διαθέτουν περισσότερα χρήματα για την αγορά τροφίμων, ενώ ένας στους δύο αναφέρει ότι αισθάνεται μικρότερο άγχος για την κάλυψη των καθημερινών εξόδων διατροφής.

Παράλληλα, το 55,4% θεωρεί ότι οι διατακτικές σίτισης αποτελούν μια ιδιαίτερα πρακτική λύση για την καθημερινή του διατροφή.

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Τα οφέλη για τους εργοδότες

Τα ευρήματα δείχνουν όμως ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν ωφελεί μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Για τους εργοδότες, ο βασικότερος λόγος χορήγησης διατακτικών σίτισης είναι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, καθώς το 62,5% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι αυτός είναι ο κυριότερος στόχος.

Αμέσως μετά ακολουθούν τα φορολογικά οφέλη, τα οποία επικαλείται το 54,2% των επιχειρήσεων, ενώ το 40% αναφέρει ως βασικό κίνητρο τη διατήρηση του προσωπικού.

Παράλληλα, σχεδόν τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις (39,2%) συνδέουν τη συγκεκριμένη παροχή με την εταιρική κουλτούρα και την κοινωνική ευθύνη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με την έρευνα, το 67,5% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι οι διατακτικές σίτισης λειτουργούν ως σημαντικό εργαλείο για την προσέλκυση αλλά και τη διατήρηση εργαζομένων, σε μια περίοδο όπου πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις εργασίας ή να διατηρήσουν έμπειρο προσωπικό.

Η έρευνα εξετάζει και τους λόγους για τους οποίους αρκετές επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην παρέχουν διατακτικές σίτισης στους εργαζομένους τους. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το φορολογικό πλαίσιο παίζει καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις των εργοδοτών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 71,3% των επιχειρήσεων που σήμερα δεν προσφέρουν τη συγκεκριμένη παροχή δηλώνει πως θα επανεξέταζε τη στάση του εφόσον θεσπίζονταν επιπλέον φορολογικά κίνητρα. Το εύρημα αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικής διεύρυνσης του θεσμού, εφόσον υπάρξουν αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση της ΓΣΕΒΕΕ, όπου επισημάνθηκε ότι οι διατακτικές σίτισης μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, χωρίς να επιβαρύνουν δυσανάλογα τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση της εργασιακής ικανοποίησης και της παραγωγικότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο υπογραμμίστηκε και η ανάγκη αναθεώρησης του φορολογικού καθεστώτος της παροχής. Όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση, το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σίτισης παραμένει στα 6 ευρώ εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, παρά τη σημαντική αύξηση του κόστους ζωής και των τιμών των τροφίμων τα τελευταία χρόνια.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση της ΓΣΕΒΕΕ, όπου επισημάνθηκε ότι οι διατακτικές σίτισης μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, χωρίς να επιβαρύνουν δυσανάλογα τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση της εργασιακής ικανοποίησης και της παραγωγικότητας.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, υπογράμμισε ότι η παροχή σίτισης αποτελεί μια ουσιαστική μορφή στήριξης των εργαζομένων σε μια περίοδο υψηλού κόστους ζωής, επισημαίνοντας πως τα κατάλληλα φορολογικά κίνητρα μπορούν να ενθαρρύνουν περισσότερες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τη συγκεκριμένη πρακτική.

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύμβουλος της Edenred, Μαρία Βερούχη, χαρακτήρισε τις εταιρικές παροχές στρατηγική επένδυση για τις επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι η έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, καθώς το αφορολόγητο όριο των 6 ευρώ ημερησίως παραμένει αμετάβλητο εδώ και 22 χρόνια, παρά τη σημαντική αύξηση του κόστους διαβίωσης.

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