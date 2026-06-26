Σεισμοί στη Βενεζουέλα: 589 νεκροί, 50.000 αγνοούμενοι – Εκτιμήσεις για πάνω από 10.000 νεκρούς (βίντεο - εικόνες)

Στους 589 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, δήλωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες, δίνοντας έναν νεότερο προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας.



Οι τραυματίες ανέρχονται σε 2.980.

Προηγούμενος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 235 νεκρούς.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι και αγνοούμενοι, πέραν των 589 επιβεβαιωμένων θανάτων και 2.980 τραυματιών. Ένας ιστότοπος που δημιουργήθηκε για να δέχεται αναφορές για άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται είχε 50.000 καταχωρήσεις μέχρι σήμερα το πρωί.

Η Ροδρίγκες δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση αποφάσισε την ανάπτυξη στρατού στην πολιτεία Λα Γκουάιρα.

Σύμφωνα με πρόβλεψη του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000.

#Venezuela | Following the international call for assistance issued by the Venezuelan authorities, the #Swiss Rescue Chain has departed from Zurich for Caracas.







The mission mobilizes 80 specialists, 8 search dogs, and 18 tons of equipment. Upon arrival, the teams will coordinate… pic.twitter.com/LP8hJQddod — Swiss MFA (@SwissMFA) June 26, 2026





Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που κατέστρεψαν τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

Σοκάρουν οι δορυφορικές εικόνες: Γειτονιές έγιναν σκόνη μετά τον διπλό φονικό σεισμό



Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφουν οι δορυφόροι πάνω από τη Βενεζουέλα, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι δύο ισχυροί σεισμοί των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.

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Οι δορυφορικές φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτυπώνουν με συγκλονιστικό τρόπο τη μεταμόρφωση ολόκληρων περιοχών της Βενεζουέλας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

People are still being pulled out alive in Venezuela pic.twitter.com/zGhzS8SVi5 — FreeRangeBum (@Free_Range_Bum) June 26, 2026

Εκεί όπου πριν από τους σεισμούς υπήρχαν πυκνοκατοικημένες συνοικίες με πολυώροφες πολυκατοικίες, δρόμους και εμπορικά κτίρια, μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου διακρίνονται τεράστιοι σωροί από μπάζα, κατεστραμμένα οικοδομικά τετράγωνα και σύννεφα σκόνης που κάλυψαν τις πόλεις.

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Σε μία από τις πιο σοκαριστικές συγκριτικές λήψεις, μια σειρά πολυκατοικιών που δεσπόζει στην περιοχή πριν από τον σεισμό έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί μετά τις δονήσεις, με αρκετά κτίρια να έχουν καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Σε άλλη εικόνα από παραθαλάσσια συνοικία, οι κατοικίες έχουν μετατραπεί σε σωρούς ερειπίων, ενώ οι δρόμοι είναι σχεδόν αδύνατο να αναγνωριστούν.

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Οι φωτογραφίες αποτελούν ίσως την πιο χαρακτηριστική απεικόνιση του μεγέθους του διπλού σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων.

Η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφεται στην παραλιακή πόλη Λα Γκουάιρα, όπου ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές ή έχουν ισοπεδωθεί.

Edificio Oasis, Playa grande



La Guaira, Venezuela



Totalmente colapsado !



Tremendo como se oyen los gritos!! pic.twitter.com/pY8pSy2SPr — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 25, 2026

Σωστικά συνεργεία, στρατιώτες και εθελοντές επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμμια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι κάτοικοι σκάβουν με γυμνά χέρια, καθώς ο απαραίτητος βαρύς εξοπλισμός δεν έχει φτάσει σε όλες τις πληγείσες περιοχές.

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