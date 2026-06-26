Κοινή στάση των Δημάρχων του Νομού Λασιθίου απέναντι στη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας

Με κοινή θέση και ενιαία φωνή απέναντι στη χωροθέτηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μεγάλης κλίμακας στο Λασίθι ολοκληρώθηκε η συνάντηση των Δημάρχων του Νομού, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη.

Καλωσορίζοντας τους Δημάρχους Ιεράπετρας κ. Μανώλη Φραγκούλη, Σητείας κ. Γιώργο Ζερβάκη, Οροπεδίου Λασιθίου κ. Γιώργο Αθανασάκη, ο κ. Μενεγάκης τους ευχαρίστησε για την άμεση ανταπόκρισή τους στην πρόσκληση, τονίζοντας ότι σκοπός της συνάντησης δεν ήταν να επαναληφθούν οι ήδη διατυπωμένες θέσεις κάθε Δήμου, αλλά να διαμορφωθεί ένας κοινός συντονισμός απέναντι σε ένα ζήτημα που αφορά το μέλλον του Λασιθίου.

Όπως επεσήμανε, οι Δήμαρχοι του Νομού έχουν αποδείξει και στο παρελθόν, μέσα από τη συνεργασία τους σε κρίσιμα ζητήματα όπως η υγεία και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ότι όταν εκφράζονται με κοινή φωνή, η παρέμβασή τους αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα και αποτελεσματικότητα.

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Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου υπογράμμισε ακόμη ότι όλα τα Δημοτικά Συμβούλια του Νομού έχουν ήδη εκφράσει ξεκάθαρα την αντίθεσή τους στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη έργων ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας και ότι πλέον ζητούμενο είναι η κοινή αυτή θέση να μετατραπεί σε έναν συντονισμένο σχεδιασμό, με τεκμηριωμένες προτάσεις, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και κοινές ενέργειες.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η στάση των Δήμων δεν στρέφεται κατά της πράσινης ενέργειας, αλλά υπέρ μιας ισόρροπης ανάπτυξης που θα διασφαλίζει την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, θα σέβεται τη φυσιογνωμία του Λασιθίου και θα κατοχυρώνει το δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να έχουν ουσιαστικό λόγο στις αποφάσεις που αφορούν τον τόπο τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης - στην οποία παραβρέθηκαν επίσης ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου για τις ΑΠΕ κ. Νίκος Καμινογιαννάκης και ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Γιώργος Μπελούκας - επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των Δημάρχων να υπερασπιστούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Λασιθίου, αναδεικνύοντας την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, του τοπίου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του αναπτυξιακού μοντέλου της περιοχής απέναντι στη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας.

Οι Δήμαρχοι επανέλαβαν ότι η θέση αυτή δεν στρέφεται κατά της ανανεώσιμης ενέργειας αλλά αφορά αποκλειστικά την εγκατάσταση έργων μεγάλης κλίμακας σε περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής, αισθητικής και αναπτυξιακής αξίας, όπου οι επιπτώσεις τους κρίνονται ασύμβατες με το παραγωγικό και τουριστικό μοντέλο του Λασιθίου.

Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε η έκδοση κοινής ανακοίνωσης, με την οποία θα αποτυπώνεται η ενιαία θέση των Δήμων του Νομού Λασιθίου.

Η κοινή αυτή στάση βρίσκεται σε πλήρη συνέπεια με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, το οποίο, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Μανώλη Μενεγάκη, έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του στη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας στην ευρύτερη περιοχή, με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της τουριστικής ταυτότητας και της βιώσιμης αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση των Δημάρχων να διατηρήσουν σταθερό δίαυλο συνεργασίας και συντονισμού, προκειμένου οι κοινές πρωτοβουλίες των Δήμων του Νομού Λασιθίου να συμβάλουν ουσιαστικά στην προάσπιση των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών και στην προστασία του ιδιαίτερου χαρακτήρα του τόπου.

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