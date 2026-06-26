Κρήτη: Ιούλιος – Αύγουστος με πολλές διαθέσιμες κλίνες λόγω ακρίβειας και Μουντιάλ 

Με διαφορετικούς ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, εξελίσσεται η τουριστική κίνηση στην Κρήτη για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, αφήνοντας αρκετές διαθέσιμες κλίνες στα καταλύματα του νησιού.



Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, η κάμψη αυτή δεν οφείλεται σε έναν μεμονωμένο παράγοντα, αλλά σε μια σειρά από συγκυρίες.



Η διεξαγωγή του Μουντιάλ κράτησε ένα μέρος των Ευρωπαίων φιλάθλων στις χώρες τους.



Ο συνδυασμός των αυξημένων τιμών και της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των Ευρωπαίων οδηγεί πολλούς είτε στο να περιορίσουν τη διάρκεια των διακοπών τους, είτε να τις μεταθέσουν για το φθινόπωρο.



Η ζέστη έχει επηρεάσει τον προγραμματισμό των ταξιδιωτών, οι οποίοι επιλέγουν να καθυστερήσουν τις κρατήσεις τους και να φύγουν τους πιο δροσερούς μήνες.



Για να αντισταθμίσουν την κατάσταση, πολλά ξενοδοχεία στην Κρήτη συνεχίζουν τις εκπτώσεις, ενώ οι άνθρωποι του τουρισμού παραμένουν αισιόδοξοι, ποντάροντας πολλά στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής , για τη βελτίωση των πληροτήτων.



Στοιχεία διεθνούς έρευνας από την Trip.com Group για το καλοκαίρι του 2026 δείχνουν μια σαφή στροφή στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, οι οποίοι πλέον οργανώνουν διακοπές μικρότερης διάρκειας και σε περιοχές με πιο δροσερό κλίμα.



Οι σύντομες εξορμήσεις κυριαρχούν, με τη μέση διάρκεια διαμονής να κυμαίνεται πλέον μεταξύ 3- και 4 ημερών, ενώ οι πτήσεις μικρών αποστάσεων εντός Ευρώπης παρουσιάζουν αύξηση 73%, καθώς κερδίζει συνεχώς έδαφος η τάση του «διευρυμένου Σαββατοκύριακου»,δηλαδή να προσθέτεις λίγες μέρες άδειας το Σάββατοκύριακο που δεν δουλεύεις και να οργανώνεις μια απόδραση express.

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