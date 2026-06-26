Η Ελληνίδα που πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες της για να πάει σε συναυλία του Χάρι Στάιλς

Η περιοδεία του Harry Styles συνεχίζεται στο Λονδίνο, με χιλιάδες θαυμαστές να κατακλύζουν κάθε βράδυ το στάδιο για να τον απολαύσουν ζωντανά. Κατά τη διάρκεια του show, ο Harry Styles διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά του όταν παρατήρησε ένα πλακάτ ανάμεσα στο κοινό που του τράβηξε αμέσως την προσοχή.

«Πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να είμαι σήμερα εδώ», έγραφε χαρακτηριστικά

Η κοπέλα απάντησε πως ονομάζεται Φένια και είναι από την Ελλάδα, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα. Ο Harry, εμφανώς αμήχανος αλλά και δείχνοντας να το διασκεδάζει, ολοκλήρωσε την αυθόρμητη αυτή συζήτηση λέγοντας: «Δεν ξέρω καν τι να πω… Συγχαρητήρια, υποθέτω;», προκαλώντας γέλια σε ολόκληρο το στάδιο.

H ίδια μάλιστα μοιράστηκε τη στιγμή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τη συναυλία και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μη μου μιλήσει κανείς, γιατί μου μίλησε ο Harry».

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