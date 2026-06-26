ΗΠΑ: Κλείνει η διαβόητη φυλακή που έγινε γνωστή ως «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

Το κέντρο κράτησης μεταναστών στη Φλόριντα, το αποκαλούμενο και «Αλκατράζ με αλιγάτορες», έχει πλέον κλείσει, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της Πολιτείας Ρον ΝτεΣάντις.

Εναντίον της φυλακής αυτής, που άνοιξε το 2025 από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, είχαν υποβληθεί πολλές αγωγές εκ μέρους ανθρωπιστικών οργανώσεων που κατήγγειλαν τις κακές συνθήκες κράτησης των μεταναστών.

Το κέντρο «ολοκλήρωσε τον ρόλο για τον οποίο κατασκευάστηκε» και «σήμερα δεν έχει κανέναν κρατούμενο», είπε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης και ένθερμος υποστηρικτής του προέδρου Τραμπ, ο οποίος ανήγαγε σε προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης.

Το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» κατασκευάστηκε εσπευσμένα τον Ιούνιο του 2025, μέσα σε μία εβδομάδα, σε ένα εγκαταλειμμένο αεροδρόμιο εν μέσω των βάλτων της περιοχής του Εβεργκλέιντς, στη νότια Φλόριντα. Όταν επισκέφθηκε το κέντρο για τα εγκαίνιά του, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι οι αλιγάτορες που ζουν στους γειτονικούς βάλτους θα παίξουν τον ρόλο των δεσμοφυλάκων.







Πολλοί μετανάστες που κρατήθηκαν στη φυλακή αυτή μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο για «άθλιες» συνθήκες. «Ακόμη και στα ζώα δεν θα έπρεπε να συμπεριφέρονται έτσι. Αυτό είναι βασανιστήριο» είπε τηλεφωνικά ο Λουίς Γκονσάλες, εξηγώντας ότι μοιράζεται ένα κελί, που σπανίως το καθαρίζουν, με άλλα 30 άτομα, με συνθήκες καύσωνα την ημέρα και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα και με σμήνη κουνουπιών πανταχού παρόντα.

Σε μια αγωγή κατά του κέντρου υποστηριζόταν ότι οι κρατούμενοι δεν είχαν πρόσβαση σε δικηγόρο ενώ πολλοί φυλακίστηκαν χωρίς να τους έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία. Περιβαλλοντικές οργανώσεις προσέφυγαν επίσης στη δικαιοσύνη με το επιχείρημα ότι η φυλακή απειλούσε το εύθραυστο οικοσύστημα των βάλτων και ότι κατασκευάστηκε χωρίς να προηγηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Τον Αύγουστο του 2025 μια δικαστής στη Φλόριντα διέταξε το κλείσιμο του κέντρου κράτησης, όμως η απόφασή της ανεστάλη λίγες εβδομάδες αργότερα από το Εφετείο, μέχρι να εξεταστεί το θέμα επί της ουσίας.

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