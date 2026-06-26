ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή πύλη για τις αγροτικές ενισχύσεις του 2026

Με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών, η ΑΑΔΕ παρουσίασε το τελικό σχέδιο της νέας εφαρμογής για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Αμφιθέατρο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, μετά από πρόσκληση του Διοικητή της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή, προς την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενόψει του επικείμενου ανοίγματος της πλατφόρμας υποβολής της ΕΑΕ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 140 εκπρόσωποι αγροτικών ενώσεων και συνεταιρισμών από όλη τη χώρα, ενώ επιτελικά στελέχη της ΑΑΔΕ παρουσίασαν τις ψηφιακές διαδικασίες που θα υποστηρίζουν την ομαλή και ταχύτερη υποβολή των αιτήσεων.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναδείχθηκαν οι νέες δυνατότητες της εφαρμογής, η οποία αξιοποιεί την αυτόματη άντληση στοιχείων από υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, με στόχο τη διευκόλυνση των παραγωγών κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.

Τα στοιχεία που θα αντλεί η εφαρμογή

Ειδικότερα, η νέα εφαρμογή θα αξιοποιεί στοιχεία από το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ για την αυτόματη προσυμπλήρωση δεδομένων με βάση τον ΑΦΜ, καθώς και από τους δηλωμένους ΚΑΔ των επιχειρήσεων για τους απαραίτητους ελέγχους επιλεξιμότητας.

Παράλληλα, θα συνδέεται με την πλατφόρμα myDATA για την αναζήτηση και επιβεβαίωση της ύπαρξης τιμολογίων, ενώ θα αξιοποιεί και τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί από φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Στην εφαρμογή θα ενσωματώνονται επίσης στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως δεδομένα για εκμεταλλεύσεις, ζωικό κεφάλαιο, μελισσοκομία και βιομηχανική κάνναβη.

Επιπλέον, θα χρησιμοποιούνται δεδομένα της ΜΙΔΑ και του Ελληνικού Κτηματολογίου για ιδιόκτητα, μισθωμένα ή παραχωρημένα αγροτεμάχια, καθώς και τα δηλωμένα IBAN ειδικού σκοπού, με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των αγροτικών ενισχύσεων.

Πιλοτικός έλεγχος πριν από τη λειτουργία

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα απευθείας στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, και στα στελέχη της Αρχής, στο πλαίσιο ανοιχτής συζήτησης για ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κλάδο.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, συμφωνήθηκε με τους εκπροσώπους της ΕΘΕΑΣ και του ΓΕΩΤΕΕ η νέα αίτηση ενίσχυσης να ελεγχθεί την επόμενη εβδομάδα από εξειδικευμένα στελέχη των δύο φορέων, μέσω πιλοτικής υποβολής αιτήσεων.

Στόχος της διαδικασίας είναι να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν εγκαίρως τυχόν τεχνικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε ότι η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη δημιουργίας «ενός νέου ψηφιακού περιβάλλοντος υποστήριξης και εξυπηρέτησης των αγροτών για την καταβολή των ενισχύσεων που δικαιούνται».

«Προτεραιότητα η διαφάνεια στις ενισχύσεις»

Όπως ανέφερε ο κ. Πιτσιλής, «η ενίσχυση της νομιμότητας και της διαφάνειας στη διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ΑΑΔΕ θα συνεχίσει τη στενή επικοινωνία και συνεργασία με την ΕΘΕΑΣ, το ΓΕΩΤΕΕ και τους αγροτικούς φορείς, με στόχο «δίκαιες, γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες για κάθε παραγωγό».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤΕΕ, Μενέλαος Γαρδικιώτης, έκανε λόγο για «ουσιαστικό βήμα», ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η Δήλωση Καλλιέργειας για το 2026.

Όπως σημείωσε, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας, θα στηρίξει την προσπάθεια, προσφέροντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία των μελών του. Κοινός στόχος, όπως είπε, είναι η δημιουργία ενός «αξιόπιστου, σύγχρονου και λειτουργικού συστήματος», χωρίς τις δυσλειτουργίες του παρελθόντος.

Ο Πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Παύλος Σατολιάς, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη σημερινή ημέρα για τους αγρότες και την Ένωση, τονίζοντας ότι στόχος είναι μια απλοποιημένη, χρηστική, αδέσμευτη και διαφανής αίτηση ΟΣΔΕ.

Όπως ανέφερε, η ΕΘΕΑΣ θα συμβάλει στην προσπάθεια της ΑΑΔΕ, ώστε κάθε αγρότης να λαμβάνει όσα πραγματικά δικαιούται. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

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