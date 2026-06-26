Εξαγωγές: Ποια τρόφιμα έχουν γίνει ανάρπαστα στο εξωτερικό

Ούτε 1%, ούτε 2% αλλά 35,7% αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, μια εκπληκτική απόδοση, η οποία ήρθε μετά από την άνοδο κατά 25% των εξαγωγών τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων Αλκιβιάδη Καλαμπόκη «οι επιδόσεις αυτές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι τον Ιανουάριο οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 11,9% και τον Φεβρουάριο κατά 3,6%. Ωστόσο, η δυναμική του Μαρτίου και σε συνέχεια και του Απριλίου όχι μόνο κάλυψε τις απώλειες, αλλά οδήγησε το σύνολο του πρώτου τετραμήνου σε θετικό πρόσημο».

Έτσι, οι ελληνικές εξαγωγές το διάστημα Ιανουαρίου-Μαίου αυξήθηκαν κατά 11,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή κατέγραψαν άνοδο 4,2%, αποδεικνύοντας ότι η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας διαθέτει πλέον βαθύτερες και πιο ανθεκτικές βάσεις.

Αναλυτικότερα ο Μάρτιος και ο Απρίλιος ήταν δύο μήνες που σημαδεύτηκαν από την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και τις ανησυχίες για την πορεία του παγκόσμιου εμπορίου. Σε αυτό το χρονικό διάστημα οι ελληνικές εξαγωγές όχι μόνο δεν υποχώρησαν, αλλά κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο.

Στην κορυφή τα τρόφιμα

Οι εξαγωγές στα τρόφιμα για άλλο έναν μήνα καταγράφουν σημαντική ανάπτυξη. Ειδικότερα τον Απρίλιο σημειώνουν άνοδο της τάξης του 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Εξίσου σημαντική είναι και η αύξηση (10,1%) για το πρώτο τετράμηνο του έτους.

Τα πιο δημοφιλή τρόφιμα που εξάγονται είναι τα τυροκομικά που βρίσκονται στην πρώτη θέση στην λίστα των εξαγωγών τροφίμων και ακολουθούν τα ψάρια, τα φρούτα, τα λαχανικά, το παρθένο ελαιόλαδο, το γιαούρτι, οι φράουλες, τα πορτοκάλια, το σιτάρι, κρασιά και ζυμαρικά.

Συνολικά η αξία των εξαγωγών το πρώτο τετράμηνο του έτους ανέρχεται στα περίπου 3,3 δισ. ευρώ από 3 δια ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι καλύτεροι πελάτες

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Απρίλιο του 2025, συνεχίζεται η πολύ μεγάλη αύξηση προς τις χώρες της Ευρωπαϊκή Ενωσης κατά 20,2% αλλά και η εκτόξευση προς τις Τρίτες Χώρες κατά 59,8%. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Realnews καλύτερος πελάτης των ελληνικών προϊόντων το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι η Ιταλία με την αξία των εξαγωγών να φτάνει το 1,2 δισ. ευρώ και ακολουθεί στην δεύτερη θέση με εξαγωγές κάτω από 1 δις. ευρώ η Γερμανία.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία, ανεβαίνοντας μια θέση στην γενική κατάταξη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, στην τέταρτη θέση η Κύπρος, στην πέμπτη οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην έκτη Ισπανία, στην έβδομη η Ρουμανία, στην όγδοη το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και στη δέκατη θέση η Γαλλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική μείωση καταγράφουν οι εξαγωγές στην Τουρκία η οποία βρίσκεται στην 14η θέση της σχετικής λίστας από την ένατη που ήταν το 2025.

πηγή: enikonomia.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά στον Άη Γιάννη Χωστό: Μετρούν τις πληγές τους κάτοικοι και επιχειρηματίες - Εικόνες θλίψης

Επίδομα ανεργίας: Πόσα ένσημα χρειάζεται ένας εργαζόμενος για να το λάβει

Στα 5,33 ευρώ το κιλό η "επικήρυξη" του λαγοκέφαλου - Ποιες περιοχές αφορά







