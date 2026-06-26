Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 19:34 (τοπική ώρα) τις Φιλιππίνες.

Ο σεισμός σημειώθηκε 31 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σαρανγκάνι, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 57 χιλιόμετρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Οργή στα χωριά για το προεδρικό διάταγμα που συρρικνώνει οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων

Βαγγέλης Γιακουμάκης: Το πτυχίο από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων στη μητέρα του παρέδωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Φωτιά στον Άη Γιάννη Χωστό: Η επόμενη ημέρα αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής (εικόνες)