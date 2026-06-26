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ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

σεισμος φιλιππινες
clock 15:29 | 26/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 19:34 (τοπική ώρα) τις Φιλιππίνες.

Ο σεισμός σημειώθηκε 31 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σαρανγκάνι, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 57 χιλιόμετρα.

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