ΟΦΗ: Συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για την ανανέωση του δανεισμού του Αθανασίου

Ο ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την παράταση του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου για ακόμη έναν χρόνο.
Ο 24χρονος αριστερός μπακ αποτέλεσε εκ των πρωταγωνιστών της κρητικής ομάδας την περασμένη σεζόν, η οποία σημαδεύτηκε από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.
Με τη νέα σεζόν να περιλαμβάνει ήδη, δεδομένα, και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τουλάχιστον έως τον Δεκέμβριο, ο ΟΦΗ επιθυμούσε διακαώς να διατηρήσει τον Αθανασίου στο ρόστερ του, κάτι που ήθελε και ο ποδοσφαιριστής.
Ο Αθανασίου είχε μια γεμάτη χρονιά την περασμένη σεζόν, μετρώντας συνολικά 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ.
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