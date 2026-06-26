ΟΦΗ: Συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για την ανανέωση του δανεισμού του Αθανασίου

Ο ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την παράταση του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου για ακόμη έναν χρόνο.

Ο 24χρονος αριστερός μπακ αποτέλεσε εκ των πρωταγωνιστών της κρητικής ομάδας την περασμένη σεζόν, η οποία σημαδεύτηκε από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με τη νέα σεζόν να περιλαμβάνει ήδη, δεδομένα, και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τουλάχιστον έως τον Δεκέμβριο, ο ΟΦΗ επιθυμούσε διακαώς να διατηρήσει τον Αθανασίου στο ρόστερ του, κάτι που ήθελε και ο ποδοσφαιριστής.

Ο Αθανασίου είχε μια γεμάτη χρονιά την περασμένη σεζόν, μετρώντας συνολικά 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ.

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