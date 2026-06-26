Κρήτη: Κανένας τραυματισμός ή δάγκωμα από λαγοκέφαλο στις ακτές, λένε φορείς του νησιού

"Η υπερβολή αποτελεί συχνά χαρακτηριστικό της δημόσιας συζήτησης. Όταν όμως οδηγεί στη δημιουργία αδικαιολόγητου φόβου και προκαλεί αρνητικές εντυπώσεις, ιδιαίτερα για τον τουρισμό του τόπου μας, είναι αναγκαίο να επανερχόμαστε στα πραγματικά δεδομένα", τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης, αναφορικά με την συζήτηση για τον λαγοκέφαλο.

Η παρουσία λαγοκέφαλων στη Μεσόγειο είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Ωστόσο, δεν πρόκειται για κάποιον «αόρατο» ή άμεσο κίνδυνο για τους λουόμενους, ούτε φυσικά για θαλάσσια αρπακτικά που απειλούν την ασφάλεια των επισκεπτών και των κατοίκων.

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, που μέσω των μελών του εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος του τουρισμού του νησιού, σε συνεργασία με τις Ενώσεις Ξενοδόχων, τις Ομοσπονδίες Τουριστικών Καταλυμάτων, τους Διευθυντές Ξενοδοχείων και τους Ιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης, επιβεβαιώνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό τραυματισμού ή δαγκώματος λουόμενου από λαγοκέφαλο στις ακτές της Κρήτης.

Οι θάλασσες της Κρήτης παραμένουν ασφαλείς. Παράλληλα, οι επαγγελματίες αλιείς του νησιού, με την εμπειρία και τη γνώση που διαθέτουν, συμβάλλουν καθημερινά στη διαχείριση και τον έλεγχο του πληθυσμού του είδους.

Φυσικά, όπως συμβαίνει με κάθε θαλάσσιο οργανισμό, συνιστάται να αποφεύγεται η επαφή και με λαγοκέφαλους. Εάν κάποιος εντοπίσει ένα τέτοιο ψάρι, δεν θα πρέπει να επιχειρήσει να το αγγίξει ή να το πιάσει. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα απομακρυνθεί αμέσως, καθώς φοβάται περισσότερο εμάς απ’ ό,τι εμείς εκείνο.

Με ψυχραιμία, σωστή ενημέρωση και σεβασμό προς τη θάλασσα, μπορούμε όλοι να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε με ασφάλεια τις μοναδικές ομορφιές της Κρήτης.

-Σύνδεσμος Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης.

-Ένωση Ξενοδόχων Χανίων

-Ένωση Ξενοδόχων Ρεθύμνου

-Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου

-Ένωση Ξενοδόχων Αγίου Νικολάου

-Ένωση Ξενοδόχων Ιεράπετρας

-Ένωση Ξενοδόχων Σητείας

-Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Κρήτης,

-Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Νομού Χανίων “ ΑΠΤΕΡΑ

-Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων της Π.Ε. Ρεθύμνου

-Παγκρήτιος Σύλλος Δντών Ξενοδοχείων.

-Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου

-Ιατρικός Σύλλογος Χανίων

-Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου

-Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου

-Ιατρικός Σύλλογος Σητείας

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