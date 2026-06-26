Πάρτε τα ασπρόρουχά σας κι ελάτε να τα πλύνουμε στο Κράσι!

Πάρτε τα ασπρόρουχά σας κι ελάτε στο Κράσι, να 'αναβιώσουμε ένα πολυσήμαντο και χαρίεν κεφάλαιο στην ιστορία του πολιτισμού που χάθηκε αμετάκλητα από την κυριαρχία της τεχνικής.

Η αναβίωση του παραδοσιακού πλυσίματος στις βρύσες του χωριού θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 και ώρα 12 το μεσημέρι, στο Κράσι, στο πλαίσιο μιας δράσης αφιερωμένης στη μνήμη, την παράδοση, τη φύση και το νερό.

Ακολουθώντας την "τελετουργία της πλύσης ", μαθαίνουμε βιωματικά από τη σοφία της νοικοκυράς, να διατηρούμε κατάλευκα και μυρωδάτα ρούχα, με υλικά παρμένα από τη φύση και ταυτόχρονα, κρατάμε ζωντανή τη μυθολογία της Βρύσης, με πλουμιστά παραμύθια για νεραϊδες και άλλα εξωτικά του νερού.

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Συμμετέχουν: Ευαγγελία Ορφανουδάκη, παιδαγωγός αφηγήτρια - Θεατρικό Εργαστήρι ""Πλουμιστά παραμύθια""

Ελένη Κουκουλάκη, αναπαράσταση παραδοσιακού πλυσίματος .

Με την ευγενική στήριξη της Αντιδημαρχίας πολιτισμού Δήμου Χερσονήσου.

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