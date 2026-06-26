Εκτός λογαριασμών ρεύματος η πληρωμή των δημοτικών τελών -Στα σκαριά νέο σύστημα είσπραξής τους

Στον διαχωρισμό της είσπραξης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προσανατολίζεται η κυβέρνηση κατά το μοντέλο του ΕΝΦΙΑ, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.

Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Θεόδωρος Λιβάνιος κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση που στην ουσία προετοιμάζει το έδαφος για τη δημιουργία άλλου «καναλιού» είσπραξης των τελών από τους Δήμους.

Όπως εξήγησε, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, και των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβλέπεται «να υπάρξει ένα σύστημα καταβολής δημοτικών τελών όχι μέσω της ΔΕΗ αλλά μέσω και άλλων τρόπων» εν ευθέτω χρόνο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για το επόμενο αυτό βήμα είναι η δημιουργία του ανάλογου μηχανισμού είσπραξης από τους Δήμους, όπως με τον ΕΝΦΙΑ που πληρώνεται μέσω της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, πρόκειται για ένα αίτημα τόσο των εταιρειών ενέργειας, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βενεζουέλα: Ψάχνουν με τα χέρια να βρουν επιζώντες - Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες τραυματίες

ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς – Μαλάδων: Κραυγή αγωνίας - "Παρέμβαση τώρα πριν θρηνήσουμε ζωές"

Φωτιά στον Άη Γιάννη Χωστό: Μετρούν τις πληγές τους κάτοικοι και επιχειρηματίες - Εικόνες θλίψης