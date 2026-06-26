Μουντιάλ 2026: Οι σημερινοί αγώνες και το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Το Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται με τα ματς της 3ης αγωνιστικής στον 7ο, 8ο και 9ο όμιλο, τα οποία κρίνουν την πρόκριση για τους ''32'' της διόργανωσης.
Το πρόγραμμα της Παρασκευής (26/06) και των πρώτων πρωινών ωρών του Σαββάτου περιλαμβάνει συνολικά έξι παιχνίδια σε διαφορετικούς ομίλους, με σημαντικά βαθμολογικά κίνητρα.
Στις 22:00, η ΕΡΤ2 θα μεταδώσει το Νορβηγία – Γαλλία, μια αναμέτρηση που θα κρίνει την πρωτιά του 9ου ομίλου. Την ίδια ώρα, η ΕΡΤ1 θα δείξει το Σενεγάλη – Ιράκ, παιχνίδι που αφορά τη μάχη για την τρίτη θέση του ομίλου.
Στις 03:00 τα ξημερώματα, η ΕΡΤ2 θα καλύψει το Ουρουγουάη – Ισπανία, ενώ την ίδια στιγμή η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει το Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία, αναμέτρηση του 8ου ομίλου.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 06:00, με δύο ακόμη παιχνίδια για τον 7ο όμιλο. Η ΕΡΤ2 θα μεταδώσει το Αίγυπτος – Ιράν, ενώ την ίδια ώρα η ΕΡΤ1 θα καλύψει το Βέλγιο – Νέα Ζηλανδία.
7ος Όμιλος
27/6 Βανκούβερ: Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο 06:00
27/6 Σιάτλ: Αίγυπτος – Ιράν 06:00
Βαθμολογία Τερμ. Β.
Αίγυπτος 4-2 4
Ιράν 2-2 2
Βέλγιο 1-1 2
Νέα Ζηλανδία 3-5 1
8ος Όμιλος
27/6 Χιούστον: Πράσινο Ακρωτήριο – Σ. Αραβία 03:00
27/6 Γουαδαλαχάρα: Ουρουγουάη – Ισπανία 03:00
Βαθμολογία Τερμ. Β.
Ισπανία 4-0 4 Πρόκριση
Ουρουγουάη 3-3 2
Πράσινο Ακρωτήρι 2-2 2
Σαουδική Αραβία 1-5 1
9ος Όμιλος
26/6 Βοστώνη: Νορβηγία – Γαλλία 22:00
26/6 Τορόντο: Σενεγάλη – Ιράκ 22:00
Βαθμολογία Τερμ. Β.
Γαλλία 6-1 6 Πρόκριση
Νορβηγία 7-3 6 Πρόκριση
Σενεγάλη 3-6 0
Ιράκ 1-7 0
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