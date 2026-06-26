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ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 7 συλληφθέντων

Καλλιθέα κωλόπαιδα
clock 12:44 | 26/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των επτά συλληφθέντων για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι ενός 15χρονου.

Σε βάρος του καθ'ομολογίαν δράστη και των άλλων έξι συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για:

  • Ανθρωποκτονία με δόλο
  • Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου και προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
  • Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή
  • Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

Όλα τα αδικήματα βάσει της δίωξης εχουν τελεστει με αθλητικό υποβαθρο.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή.

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