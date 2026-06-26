Γη της Ελιάς: Ο Αστυνόμος ανακοινώνει στην Αλεξάνδρα ότι η Χριστιάνα είναι ζωντανή

Τι θα δούμε απόψε στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 148ο: Η Χριστιάνα, αφού κατάφερε να σωθεί, είναι αποφασισμένη να δραπετεύσει και να φύγει από τη χώρα. Κλέβει ένα αυτοκίνητο και βρίσκει καταφύγιο στο λατομείο, όπου έχει φροντίσει να υπάρχουν όσα θα χρειαστεί. Ο Παρασκευάς μαθαίνει από τον Πότη ότι η Φρύνη παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο και τρελαίνεται. Τα βάζει κι αυτός με τον Λυκούργο, τη Χάιδω και τη Βασιλική. Ο Κουράκος πληροφορεί τον Στέφανο πως ο πατέρας του πουλάει ακόμη ναρκωτικά κι αναλαμβάνει να πείσει τη Βασιλική να μην του δίνει χρήματα. Η Αριάδνη αποφασίζει να μιλήσει πολύ σκληρά στην Ισμήνη, καθώς τη βλέπει να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Το ίδιο κάνει κι ο Λυκούργος και η Ισμήνη ξέρει πια ότι έχει μείνει μόνη της, χωρίς συμμάχους. Η Άννα και ο Πότης έρχονται κοντά κι αποφασίζουν να πορευτούν μαζί στη ζωή, αφού ακόμα τους ενώνει βαθιά αγάπη. Ο Τζον κι ο Στάθης, εξοργισμένοι που η Ισμήνη δεν πηγαίνει πλέον στο γραφείο, την απολύουν. Ο Αστυνόμος ανακοινώνει στην Αλεξάνδρα ότι η Χριστιάνα είναι ζωντανή. Μέσα στη νύχτα, ο Μανώλης βρίσκει την αδελφή του στο λατομείο, τη στιγμή που ετοιμάζεται να το σκάσει.

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