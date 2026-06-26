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ΚΡΗΤΗ

Οροπέδιο Λασιθίου: Συνάντηση για την αποκατάσταση και ανάδειξη των ανεμόμυλων

Ανεμόμυλοι
clock 12:08 | 26/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, Γιώργο Αθανασάκη, και τον Γενικό Διευθυντή της Αναπτυξιακής Κρήτης, Χαράλαμπο Αντωνακάκη.

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη των ιστορικών ανεμόμυλων του Οροπεδίου Λασιθίου, ενός μοναδικού πολιτιστικού και αναπτυξιακού κεφαλαίου της περιοχής, που αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της κρητικής παράδοσης και της ταυτότητας του τόπου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκαν οι δυνατότητες υλοποίησης παρεμβάσεων που θα συμβάλουν στη διατήρηση και αναβάθμιση του σημαντικού αυτού μνημειακού αποθέματος, καθώς και στην ανάδειξή του ως σημείο αναφοράς για την ιστορία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό του Οροπεδίου Λασιθίου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την προώθηση έργων που προστατεύουν την πολιτιστική κληρονομιά και ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

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