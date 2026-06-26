Δήμος Ηρακλείου: Σύσκεψη εργασίας για τα όρια των οικισμών

Ευρεία ενημερωτική σύσκεψη εργασίας για τις επιπτώσεις που έχει στα όρια των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων το Προεδρικό Διάταγμα 11/15-4-25 (ΦΕΚ 194/Δ/15.04.25), συγκάλεσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στη Λότζια.

Στην σύσκεψη την οποία συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης, συμμετείχαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων «Ηράκλειο η πόλη μας» Μιχάλης Καραμαλάκης, «Ηράκλειο για σένα» Μαρία Καναβάκη και «Λαϊκή Συσπείρωση» Δημήτρης Δουλουφάκης, Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, ο μελετητής του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Αλεξάκης και τα στελέχη της Επιτροπής Παρακολούθησης Ειρήνη Μανουσάκη και Ελίνα Μαμουλάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Ηρακλείου ήταν από τους πρώτους της χώρας που αντιδρώντας άμεσα, τον Μάιο του 2025, εξέδωσε μετά από εισήγηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού στο Δημοτικό Συμβούλιο, ψήφισμα εναντίωσης στην συρρίκνωση των ορίων των οικισμών που προβλέπονται με το συγκεκριμένο ΠΔ, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις στους όρους δόμησης των ακινήτων και την απαξίωση που προκαλείτε σε περιουσίες πολιτών, ζητώντας την μη εφαρμογή του. Επίσης σύσσωμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ζητήσει την απόσυρση του Π.Δ., που αιφνιδίως θέτει εκτός ορίων οικισμού και καθιστά μη άρτια και μη οικοδομήσιμα εκατοντάδες χιλιάδες οικόπεδα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων ενημερώθηκαν αναλυτικά με τη βοήθεια χαρτών, για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που προτείνονται με τη μελέτη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου εφαρμόζοντας τη ρύθμιση του άρθρου 63 του Ν.5215/2025 με καθορισμών Ζωνών Ανάπτυξης Οικισμού (ΖΑΟ) και Περιοχών Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ) και συζητήθηκαν οι επί μέρους περιπτώσεις που αφορούν τις Κοινότητες τους και διατύπωσαν την έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της εφαρμογής του ΠΔ, με τον μελετητή και τα στελέχη της Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις απορίες και ερωτήσεις.

Ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης τόνισε σε δήλωσή του ότι: «Το Προεδρικό Διάταγμα πρέπει να αποσυρθεί. Συρρικνώνει περιουσίες, εξαφανίζει οικοδομήσιμες οικοπεδικές εκτάσεις, αποτελεί τροχοπέδη σε κάθε μορφή ανάπτυξης. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό.

Με δεδομένο όμως, ότι παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκπόνησης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου, στόχος μας είναι και να ενημερωθούν όλες οι τοπικές κοινωνίες και για τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα εργαλεία που δίνει η ισχύουσα νομοθεσία ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις περιουσίες των ανθρώπων των οικισμών του Δήμου Ηρακλείου. Κινούμαστε με προσανατολισμό την επανα-οριοθέτηση μέχρι τα προηγούμενα όρια και στην αξιοποίηση του πλαισίου των Ζωνών Ανάπτυξης Οικισμού και των Περιοχών Ελεγχόμενης Χρήσης, με στόχο να διασφαλίσουμε το μέγιστο δυνατό θετικό αποτέλεσμα».

Στην σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24/6, έλαβαν μέρος η Πρόεδρος του 4ου Διαμερίσματος Δωροθέα Βρούχου, και οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Αγίου Μύρωνα Γιάννης Σηφάκης, Άνω Ασιτών Βαγγέλης Πιπεράκης, Βενεράτου Βαγγέλης Μαραγκάκης, Δαφνών Βασίλης Πετρόγιαννης, Καλλιθέας Μαρία Χουρδάκη, Κάτω Ασιτών Αστρινός Χριστοδουλάκης, Κερασιών Γιάννης Κογκάκης, Κυπαρισσίου Μαρία Σταυρακάκη-Κάβου, Πενταμοδίου Γιάννης Γιαμνιαδάκης, Πετροκεφάλου Μανόλης Αγγουριδάκης, Προφήτη Ηλία Μανόλης Τσατσαράκης, Πυργούς Μιχάλης Χαιρέτης, Σίβα Γιώργος Κτιστάκης και Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης.

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