Δήμος Χερσονήσου: Εγκαινιάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη "Μενέλος Παρλαμάς"

Ένα σπουδαίο παράθυρο στον πολιτισμό ανοίγει για τον Δήμο Χερσονήσου η λειτουργία της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Μενέλαος Παρλαμάς». Πρόκειται για μια σημαντική δομή που δημιουργήθηκε με πολύ κόπο, μεράκι και εθελοντική προσφορά ανθρώπων που αγαπούν βαθιά το βιβλίο και τον πολιτισμό, και οι οποίοι εργάστηκαν με συνέπεια για να αποκτήσει ο Δήμος έναν σύγχρονο, ζεστό και ανοιχτό χώρο γνώσης.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη ανοίγει επίσημα τις πύλες της στο κοινό την Τετάρτη 1η Ιουλίου, στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Λιμένα Χερσονήσου, στις 19:30. Η λειτουργία της σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την πολιτιστική ζωή του τόπου, καθώς φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανάγνωση, τη μελέτη, την έρευνα και τη δημιουργική έκφραση.

Παράλληλα με την έναρξη της λειτουργίας της, η Δημοτική Βιβλιοθήκη εγκαινιάζει μια σειρά δράσεων που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η έκθεση ζωγραφικής «Η Χερσόνησος με τα μάτια του Hans Peter Wyss», η οποία θα φιλοξενηθεί από τις 31 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου, καθώς και η έκθεση Αγιογραφίας «Βυζαντινές διαδρομές δια Θεού και χειρός», που θα φιλοξενηθεί στη βιβλιοθήκη από τις 15 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Στις παράλληλες δράσεις περιλαμβάνεται ακόμα, η παρουσίαση του βιβλίου της συγγραφέως Καίτης Κουνελάκη «Η πολυκύμαντη διαδρομή της Αικατερίνης Πλέσσου – Κράμερ», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 20:00, στον ίδιο χώρο.

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Η Δημοτική Βιβλιοθήκη «Μενέλαος Παρλαμάς» αποτελεί ένα έργο που γεννήθηκε μέσα από συλλογική προσπάθεια, αγάπη και πίστη στη δύναμη του πολιτισμού. Η βιβλιοθήκη φέρει το όνομα του συντοπίτη μας και διακεκριμένου φιλόλογου, ο οποίος υπήρξε ένας ακούραστος σχολιαστής, συγγραφέας, επιμελητής και δάσκαλος. Υπήρξε ψυχή του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, του Αγροτικού Μουσείου Πισκοπιανού και πρωτεργάτης της αναστήλωσης της Βασιλικής Αγίου Μάρκου. Η δημιουργία της, αποτυπώνει την αξία της συνεργασίας, της κοινωνικής προσφοράς και της αφοσίωσης ανθρώπων που εργάστηκαν αθόρυβα αλλά ουσιαστικά, ώστε ο Δήμος Χερσονήσου να αποκτήσει έναν χώρο που θα υπηρετεί τη γνώση και θα εμπνέει τις επόμενες γενιές.

«Η ίδρυση και η λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την πολύτιμη και απαιτητική εργασία που πρόσφεραν η Μαρία, η Πόπη και η Ιωάννα, πάντα με τη συνδρομή και υποστήριξη μου και γι’ αυτό τις ευχαριστώ θερμά» αναφέρει σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:

«Η Δημοτική Βιβλιοθήκη “Μενέλαος Παρλαμάς” αποτελεί ένα έργο που μας γεμίζει υπερηφάνεια. Είναι ένας χώρος πολιτισμού, μάθησης και δημιουργίας, που γεννήθηκε μέσα από αγάπη, προσφορά και βαθιά πίστη στη σημασία του βιβλίου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν, με τον τρόπο τους, στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής προσπάθειας. Η βιβλιοθήκη μας ανοίγει τις πόρτες της επίσημα και καλεί μικρούς και μεγάλους να τη νιώσουν δικό τους χώρο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δημιουργήσαμε μια μικρή κοιτίδα, που θα εξελίσσεται, θα εμπλουτίζεται και θα υπηρετεί τον πολιτισμό του τόπου μας για πολλά χρόνια».

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