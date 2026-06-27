Δήμος Ηρακλείου: Πλήρωση θέσεων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Παλιανής

Πρόσκληση να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) Παλιανής απευθύνει προς τους επιλαχόντες της αρχικής διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων ο Δήμος Ηρακλείου. Επισημαίνεται η διάρκεια της λίστας των επιλαχόντων θα είναι έως 31-08-2026 καθώς από 01-09-2026 θα προκύψει νέα πρόσκληση ωφελουμένων.



Η πρόσκληση απευθύνεται σε ηλικιωμένα άτομα που κατοικούν στην Δημοτική Ενότητα Παλιανής (Βενεράτο, Αυγενική, Σίβα, Κεράσια), στην Δημοτική Ενότητα Γοργολαϊνη ( Άγιο Μύρωνα, Άνω Ασίτες, Κάτω Ασίτες, Πετροκέφαλο, Πενταμόδι, Πυργού) και στην Δημοτική Κοινότητα Δαφνών.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι δωρεάν και περιλαμβάνουν:

Α) Σίτιση (πρωινό και μεσημεριανό γεύμα)

Β) Νοσηλευτική φροντίδα

Γ) Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης

Δ) Ατομική Υγιεινή

Ε) Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και

Ζ) Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Η δομή λειτουργεί σε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:30 π.μ. έως 15:30 μ.μ. Ώρα προσέλευσης ωφελουμένων 8:00 π.μ. και αποχώρηση 15:00 μ.μ. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή από νόμιμο εκπρόσωπό του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των ωφελούμενων στη δομή είναι να μην πάσχουν από αερογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Οι ωφελούμενοι θα υποβάλλουν μία μόνο αίτηση στο ΚΗΦΗ.





Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής από 16-06-2026 έως και 30-06-2026 κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΗΦΗ Παλιανής, που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Βενεράτου, τηλ. επικ. 2810791121.

Τα δικαιολογητικά





Για την εγγραφή των ηλικιωμένων υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του.

β) Γνωμάτευση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ασφαλιστικού οργανισμού σχετικά με την κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου.

γ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή / και εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.

δ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

ε) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας





Συνημμένα η αίτηση και τα κριτήρια της πρόσκλησης. Μπορείτε να τα δείτε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.heraklion.gr/municipality/municipality-press-releases/ka.html





Σημειώνεται ότι το Κέντρο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.

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