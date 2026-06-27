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ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Κατέρρευσε ναυαγοσωστικός πύργος από τα μποφόρ -Στο νοσοκομείο νεαρή κοπέλα

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑ
clock 14:09 | 27/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια 21χρονη ναυαγοσώστρια στην Καβάλα, όταν ο ναυαγοσωστικός πύργος στον οποίο βρισκόταν κατέρρευσε εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην πολυσύχναστη παραλία της Νέας Ηρακλείτσας. Η νεαρή κοπέλα διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και παραμένει κλινήρης για νοσηλεία.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.

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