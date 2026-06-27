Ηράκλειο: Η πανεπιστημιακή κοινότητα αντιδρά στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας

Ηχηρό μήνυμα αντίστασης απέναντι στην πολιτική της εμπορευματοποίησης στέλνει η πανεπιστημιακή κοινότητα, με αφορμή την επίσκεψη της υπουργού Παιδείας στο Ηράκλειο.

Η χρόνια υποβάθμιση, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας των ερευνητών και η οικονομική επιβάρυνση των φοιτητών δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές ως «εκσυγχρονισμός». Απέναντι στα επιχειρηματικά συμφέροντα που επιχειρούν να αλώσουν τα ΑΕΙ, εργαζόμενοι, καθηγητές και φοιτητές υψώνουν τείχος προστασίας για πτυχία με αξία και έρευνα στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών.

Η ανακοίνωση του Ενιαίου Συλλόγου Καθηγητών Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο:

Η επίσκεψη της υπουργού Παιδείας στο Ηράκλειο επιβεβαιώνει την απουσία ουσιαστικού κυβερνητικού προγραμματισμού για τα ΑΕΙ.

Οι μέχρι τώρα κυβερνητικές επιλογές επιτείνουν την υποβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, της έρευνας και της εργασίας των ανθρώπων που το υπηρετούν. Μαζί με την προτεινόμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, επιβεβαιώνουν μια ενιαία πολιτική κατεύθυνση: μείωση της κρατικής ευθύνης, ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας των ΑΕΙ και μετακύλιση του κόστους σε φοιτητές, εργαζόμενους και ερευνητές.

Η χρόνια υποχρηματοδότηση, οι ελλείψεις μόνιμου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, η γενίκευση ελαστικών σχέσεων εργασίας, η υποβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας, οι εστίες με ΣΔΙΤ και αντίτιμο που θα βαρύνει τους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές, αλλά και η μονομερής στροφή της έρευνας σε κατευθύνσεις που υπηρετούν επιχειρηματικές και πολεμικές προτεραιότητες, δεν αποτελούν καινοτομία ούτε λύση. Αντίθετα, διαλύουν τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης, οξύνουν τις ανισότητες και αποδυναμώνουν την ποιότητα της διδασκαλίας, της έρευνας και των σπουδών.

Διεκδικούμε γενναία αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων και της έρευνας, άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό, ουσιαστική μισθολογική αποκατάσταση των μελών ΔΕΠ, αξιοπρεπείς αμοιβές και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους. Υπερασπιζόμαστε τον αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης. Θέλουμε πτυχία με αξία και έρευνα στην υπηρεσία των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών.

Καλούμε την Πολιτεία να εγκαταλείψει την πολιτική της εμπορευματοποίησης και να στηρίξει έμπρακτα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

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