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ΚΡΗΤΗ

Τιμητική διάκριση της ΚΕΕΕ στον Σταύρο Αρναουτάκη: "Ραχοκοκαλιά της οικονομίας οι επιχειρήσεις"

αρναουτακης - διακριση
clock 13:39 | 27/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την άριστη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με τα Επιμελητήρια του νησιού, η οποία αποδίδει σημαντικά οφέλη για την τοπική επιχειρηματικότητα, ανέδειξε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά τον χαιρετισμό του στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) στον Άγιο Νικόλαο.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της ΚΕΕΕ, τους προέδρους των Επιμελητηρίων και τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε τη σημασία της διοργάνωσης της συνέλευσης στην Κρήτη. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «η δεκαεξάχρονη συνεχής και αδιάλειπτη συνεργασία της Περιφέρειας με τον επιμελητηριακό κόσμο και την Αναπτυξιακή Κρήτης αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα συμπόρευσης». Σημείωσε ότι μέσα από αυτή τη σύμπραξη κατέστη δυνατή η απορρόφηση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων προς όφελος των επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης Κρήτης έκανε ειδική αναφορά στη διασύνδεση της ανάπτυξης με την πολιτιστική κληρονομιά. Με αφορμή την πρόσφατη ιστορική απόφαση για την ένταξη έξι μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, τόνισε τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν για τον τόπο.

ααρναουτακης - διακριση

Επιπλέον, ο Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τις προοπτικές του τουριστικού τομέα αναφερόμενος στις ποιοτικές τουριστικές υποδομές της περιοχής και στην διεκδίκηση εκ νέου της ένταξης της Σπιναλόγκας στον κατάλογο. Καταλήγοντας, επισήμανε την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων μέσω της συνεργασίας όλων των φορέων, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Στο πλαίσιο της έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Ιωάννης Βουτσινάς απένειμε τιμητική πλακέτα στον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την προσφορά του στον θεσμό, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της Κρήτης, παρουσία του εκπροσώπου της κυβέρνησης, υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανού, του Α΄ αντιπροέδρου της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη, βουλευτών, Δημάρχων, εκπροσώπων επιμελητηριακών θεσμών και φορέων.

αρναουτακης - διακριση

Κατά την εναρκτήρια εκδήλωση τιμήθηκε ακόμα η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού, Κωνστάντζα Σμπώκου, με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λασιθίου Θωμά Χαριτάκη να παραδίδει την τιμητική πλακέτα.

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