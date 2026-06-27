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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα φέρνει επανάσταση: Μπαταρίες από... αέρα που "σβήνουν" τη βενζίνη

μπαταρια
clock 14:27 | 27/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η παγκόσμια αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων βρίσκεται μπροστά σε μια τεχνολογική επανάσταση που υπόσχεται να εξαλείψει οριστικά το άγχος της αυτονομίας.

Η κινεζική CATL, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών στον κόσμο, στρέφει την προσοχή της σε μια πρωτοποριακή τεχνολογία: τις μπαταρίες λιθίου-αέρα (lithium-air).Η συγκεκριμένη καινοτομία υπόσχεται να προσφέρει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα την ασύλληπτη αυτονομία των 1.600 χιλιομέτρων με μία μόνο φόρτιση.

Πώς λειτουργεί η μπαταρία που... «αναπνέει»

Η βασική διαφορά των μπαταριών λιθίου-αέρα σε σχέση με τις συμβατικές εντοπίζεται στον τρόπο που παράγουν ενέργεια. Αντί να αποθηκεύουν όλα τα απαραίτητα χημικά στοιχεία στο εσωτερικό τους, οι νέες μπαταρίες χρησιμοποιούν το οξυγόνο του περιβάλλοντος ως καθοδικό ενεργό υλικό.

Απορρόφηση οξυγόνου: Κατά την αποφόρτιση, η μπαταρία «αναπνέει» οξυγόνο από τον ατμοσφαιρικό αέρα.

Χημική αντίδραση: Το οξυγόνο αντιδρά με τα ιόντα λιθίου, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια.Απελευθέρωση: Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το οξυγόνο απελευθερώνεται ξανά στο περιβάλλον.

Με την κατάργηση των βαριών εσωτερικών οξειδωτικών στοιχείων, το βάρος της μπαταρίας μειώνεται δραματικά. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία συστημάτων με θεωρητική ενεργειακή πυκνότητα που αγγίζει τα 12.000 Wh/kg — ένα μέγεθος που πλησιάζει την ενεργειακή πυκνότητα της βενζίνης.

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