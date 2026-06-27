ΣΑΒ.27 Ιου 2026 09:52
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Λαμπρός εορτασμός του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου στην Ιερά Μονή Ατάλης-Μπαλή

προδρομος
clock 10:51 | 27/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Πανηγυρικά εορτάσθηκε η εορτή του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου στην ομώνυμη Ιερά Μονή Ατάλης-Μπαλή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Κατά τον Εσπερινό, το απόγευμα της Τρίτης, 23ης Ιουνίου 2026, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, συμπροσευχομένου από του Ιερού Βήματος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ, με τη συμμετοχή πλήθους κληρικών από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και άλλες εκκλησιαστικές επαρχίες.

γενεθλιο προδρομου μπαλι

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, Τετάρτης, 24ης Ιουνίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και στη συνέχεια τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, συλλειτουργούντων κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως.

γενεθλιο προδρομου μπαλι

Την γενική ευθύνη και το συντονισμό της Πανηγύρεως είχε ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής και Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Καλυβιανάκης, τον οποίο ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε με θερμούς λόγους.

προδρομος

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη μαρτυρία του Τιμίου Προδρόμου και στην ανύστακτη πρεσβεία του προς τον Κύριο, ευχόμενος προς όλους πλούσια την ευλογία και τη χάρη του εορταζομένου Αγίου, μνημονεύοντας πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανακαίνιση και επαναλειτουργία της ιστορικής αυτής Ιεράς Μονής.

γενεθλιο προδρομου μπαλι

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε όλους για τις θερμές ευχές τους αντευχόμενος πλούσια την χάρη του Θεού.

γενεθλιο προδρομου μπαλι

Μεταξύ των πολυπληθών προσκυνητών, στις Ιερές Ακολουθίες μετείχαν ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος και Αντιδήμαρχοι του Δήμου, ο Αστυνομικός Διευθυντής Νομού Ρεθύμνης κ. Χρήστος Παπαδάκης, ο Λιμενάρχης Ρεθύμνης κ. Κυριάκος Παττακός, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Σαρρής, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης και νεοεκλεγείς Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κ. Νεκτάριος Παπαδογιάννης, ο Εντιμολογιώτατος Άρχων Ιερομνήμων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ. Μιχαήλ Τρούλης και άλλοι εκπρόσωποι αρχών και φορέων.

γενεθλιο προδρομου μπαλι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Προσάραξη του πλοίου «Κίσσαμος» με 1.246 επιβάτες κοντά στη Μήλο μετά από μπλακ άουτ - H ανακοίνωση της ΑΝΕΚ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μονή Προδρόμου Μπαλί
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis