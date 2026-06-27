Πένθος στη Μεσσαρά: Το τελευταίο "αντίο στον "Κρασοστελή" των Βοριζίων

Πένθος σκορπά στην τοπική κοινωνία της Μεσσαράς και ολόκληρου του Νομού Ηρακλείου η είδηση του θανάτου του Στέλιου Μελαμπιανάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.

Ο εκλιπών, ιδιαίτερα αγαπητός στην ευρύτερη περιοχή και γνωστός με το προσωνύμιο «Κρασοστελής», άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, έπειτα από μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Στέλιος Μελαμπιανάκης υπηρέτησε με σθένος και ανιδιοτέλεια την τοπική αυτοδιοίκηση, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του στον πρώην Δήμο Ζαρού, όπου διατέλεσε Αντιδήμαρχος.

Άνθρωπος της προσφοράς, με έντονη κοινωνική δράση και αγάπη για τον τόπο του, κέρδισε τον σεβασμό και την εκτίμηση των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων.

Το τελευταίο «αντίο» στα Βορίζια

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Σάββατο 27 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό της Παναγίας στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού.

Συγγενείς, φίλοι, συγχωριανοί, καθώς και σύσσωμη η πολιτική και αυτοδιοικητική ηγεσία του τόπου αναμένεται να συγκεντρωθούν για να απευθύνουν τον ύστατο χαιρετισμό σε έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε με την πορεία και την ανάπτυξη της περιοχής.

* Φωτογραφία από Δια - sos - τε τη Μεσαρά

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