Ο Πέτρος Κόκκαλης στην ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα

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Την προσχώρηση του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) σηματοδοτεί η σημερινή παρουσία του Πέτρου Κόκκαλη στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος.

Σημειωτέον ότι ο κ. Κόκκαλης είχε πρόσφατα αποχωρήσει από την κίνηση «Κόσμος», ενώ παραμένει σταθερά στο χώρο της πολιτικής Οικολογίας, ρεύμα που ενσωματώνει και η ΕΛ.Α.Σ.

Ο ίδιος μιλώντας πρόσφατα στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά είχε επιβεβαιώσει την προοπτική συνεργασίας με το νέο κόμμα Τσίπρα: «Βεβαίως και υπάρχουν συζητήσεις, είμαστε στον ίδιο χώρο εδώ και πολύ καιρό».

Μάλιστα είχε προσθέσει ότι «είναι μια κρίσιμη στιγμή και χρειάζεται να υπάρξει μια ειλικρινής και ανανεωτική και «ανασυγκροτική» προσπάθεια για να δημιουργηθεί ένας πόλος απέναντι στη ΝΔ».

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