Μαρινάκης: Ο κ. Τσίπρας μου θυμίζει τον Τεπενδρή στην ταινία ο Τρελοπενηντάρης

Με το ρόλο του Λάμπρου Κωνσταντάρα στον «Τρελοπενηντάρη», παρομοιάζει τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Κάνει τον κιμπάρη, τον γαλαντόμο, με τα λεφτά των άλλων…» είπε μεταξύ άλλων ο Π. Μαρινάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο MEGA Σαββατοκύριακο.

«Χιλιοειπωμένα συνθήματα οι προτάσεις Τσίπρα»

Κατηγόρησε τον Α. Τσίπρα λέγοντας πως «επέβαλε 29 φόρους, κορόιδεψε τον κόσμο, τον έβαλε στις ουρές στα ATM, έκλεισε τις τράπεζες και είπε μάλιστα ότι έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα» και τόνισε: «Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ΕΝΦΙΑ. Επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη. Επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Επέλεξε να αυξήσει τους φόρους για την υγεία. Επέλεξε να τα κάνει όλα αυτά», υποστήριξε αναφέροντας επίσης πως: «Για μένα, οι φόροι πρέπει να μειώνονται για όλους τους πολίτες, ειδικά για τη μεσαία τάξη και για τα χαμηλότερα εισοδήματα, και αυτό κάνουμε. Και ο στόχος ποιος είναι; Οι μεγάλες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο δίκαιο, ούτως ώστε να συνεχίσουν να δημιουργούν θέσεις εργασίας».

Υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής σημειώνοντας πως: «Είναι προτιμότερο να προκαλείς με την πολιτική σου τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να επιστρέφει δηλαδή στην οικονομία αυτό το πλεόνασμα και να πολλαπλασιάζεται το όφελός του, παρά να κινείσαι εκδικητικά. Αυτά τα 4,5 χρόνια (αναφερόμενος στη διακυβέρνηση Τσίπρα) είδαμε φόρους στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα».

Παύλος Μαρινάκης: «Εχουμε περιθώριο να δώσουμε και άλλα λεφτά»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε στη συνέντευξή του πως: «Τα λεφτά αυτά δεν φύτρωσαν, τα οποία δίνουμε τώρα —και φαίνεται ότι έχουμε πάλι κι ένα περιθώριο, για τη ΔΕΘ— να δώσουμε κι άλλα λεφτά. Πώς δημιουργήθηκαν λοιπόν αυτές οι συνθήκες; Το 2019 η Ελλάδα ήταν ως προς το ΑΕΠ, στο 10% του ΑΕΠ για τις επενδύσεις. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 20% του ΑΕΠ. Αυτή την απόσταση την έχουμε καλύψει και έχουμε φτάσει στο 18-19%. Στις εξαγωγές, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 50% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα ήταν στο 20%, τώρα έχει πάει στο 40%».

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